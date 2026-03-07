Suman 47 detenidos por caso Rancho Izaguirre

Zapopan, Jal.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que van 47 personas detenidas por el caso del Rancho Izaguirre, a un año del hallazgo de restos humanos en este predio en Teuchitlán, Jalisco.

En la mañanera realizada en Zapopan, Jalisco, el funcionario indicó que lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que de otra cosa.

"Recordemos que hasta ahorita solamente hay indicios de una persona que perdió la vida, y van 47 detenidos por este hecho", afirmó el titular de la SSPC.

En tanto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que Jalisco registra una disminución significativa en la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto durante los últimos meses.

Al presentar el reporte con corte al 31 de enero de 2026, detalló que el promedio diario de homicidio doloso en la entidad se redujo 47% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios. En cuanto a los delitos de alto impacto —principalmente robos con violencia en sus distintas modalidades—, Figueroa Franco indicó que también se observa una tendencia a la baja.