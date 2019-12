Suman 8 muertes por influenza en temporada invernal 2019

En la última semana, tres personas murieron por influenza, con estas suman ocho en lo que va de la temporada invernal, la Dirección General de Epidemiología informó que en 94% de los casos, los pacientes no estaban vacunados contra la enfermedad viral.

La Secretaría de Salud (Ssa) detalló que además de no aplicarse la vacuna, 28% de las personas que murieron, tenían hipertensión, 28% diabetes mellitus, 27% obesidad, 22% inmunosupresión entre otras enfermedades como insuficiencia renal crónica y EPOC.

De acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020, de las 18 defunciones, 61% se debe a la cepa AH1N1, 33% a AH3N2 y 6% a influenza tipo A.

En cuanto a los contagios el predominio del subtipo viral A (H3N2) es de 55% de los casos, seguido de A(H1N1) con 32%, influenza B en menor frecuencia con 11% y la A No Sub tipificable con 2%. Del total de los casos, 56% se presenta en mujeres.

El sector salud recordó que para 2019 se adquirieron 32 millones 400 mil vacunas, por lo que existe abasto suficiente en todas las unidades médicas, donde su aplicación es gratuita. Además, en las unidades de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se cuenta con abasto suficiente de oseltamivir, que es el tratamiento antiviral indicado en casos de influenza.

La Ssa, IMSS e ISSSTE reiteran su llamado a los mexicanos de que ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular y de cuerpo en general, tos, dolor de garganta y escurrimiento nasal acudir a una unidad médica para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado, así como evitar la automedicación.

Algunas de las complicaciones que puede ocasionar la influenza son la neumonía, inflamación del aparato respiratorio inferior y de los pulmones con graves daños o insuficiencia de la función respiratoria, a tal grado que la persona puede necesitar hospitalización y servicios de terapia intensiva.

La vacuna contiene las cepas de influenza A (H1N1), A (H3N2) y uno tipo B. Aun cuando su aplicación no evita el contagio, la persona genera los anticuerpos para defenderse y evitar casos graves y la muerte.

Contrario a lo que algunas personas creen, la vacuna no produce enfermedad, y si después de aplicársela se presenta gripe, puede ser porque el virus ya estaba en el cuerpo previamente, pero no se había manifestado porque estaba en periodo de incubación.

Otras medidas para prevenir la influenza son el lavado frecuente de manos, cubrir el rostro con el ángulo del codo al toser o estornudar, incrementar el consumo de frutas y verduras, abrigarse ante cambios de temperatura, ingerir bebidas abundantes, consultar al médico de manera oportuna y evitar la automedicación.

Las dependencias informaron que además de la vacuna, en sus unidades médicas cuentan con una reserva estratégica de oseltamivir, que es el tratamiento antiviral indicado en casos de influenza.