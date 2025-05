Suman cinco muertos por ataque a candidata Yesenia Lara

El número de fallecidos aumentó a cinco por el ataque armado en contra de la candidata morenista a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, quien falleció la noche de ayer en esa región del sur de Veracruz.

La gobernadora, Rocío Nahle García (Morena) lamentó el asesinato de las cinco víctimas durante el ataque ocurrido la noche de ayer domingo, cuando la abanderada encabezaba una caravana de promoción a su candidatura y su partido.

"Un tema lamentable, condenable porque lo dije anoche: ningún puesto de elección, ningún cargo vale la pena a costa de una vida, fueron cinco vidas hasta ahorita, hace ratito reportaron el fallecimiento de otra persona y hay tres heridos más", reportó.

En conferencia de prensa, detalló que durante la agresión armada falleció la candidata, así como el policía municipal de Jaltipan, Miguel Ángel Navarro (quien se encontraba franco) y su hija Marisol Navarro (murió hoy en un hospital), quienes se habían acercado a saludar a la aspirante morenista segundos antes del crimen.

Entre las víctimas mortales, fue identificado además Silvestre González, quien formaba parte de la brigada de promoción del voto de la candidata y Aarón Nolasco, un elemento de seguridad privada que acompañaba a la morenista como protección personal.

Y entre los tres heridos se encuentra Mario Navarro, hijo del agente policiaco fallecido en el lugar y dos personas más.

"Extender nuestras más sentidas condolencias a todas las familias que lamentablemente perdieron una vida, está ya la línea de investigación y la carpeta", expresó Nahle García.

La mandataria garantizó que se celebrarán las elecciones del primero de junio, cuando se disputarán las 212 alcaldías, ello a pesar –dijo- "de que quieran crear un ambiente de miedo"

"Somos más los que estamos construyendo un Veracruz democrático, cada municipio tiene el derecho de elegir a sus autoridades y nosotros somos un gobierno con poder, con fuerza y con autoridad y la vamos a ejercer, dijimos que no a la impunidad, dijimos que no tenemos convenio ni tratos con nadie, el único convenio que tenemos es con el pueblo", afirmó.

Sentenció que no van a retroceder en los avances democráticos de la elección libre y a través del voto, a pesar de "esta estrategia de la promoción del miedo y la amenaza".