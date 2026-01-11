Suman más de 7 mil niños deportados

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025, de los cuales más de 68.65% no viajaban acompañados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

No obstante, estas cifras también reflejan una reducción significativa en comparación con el último año de la administración de Joe Biden y los primeros meses del gobierno de Trump, ya que en todo 2024 se contabilizaron 30 mil 320 menores deportados a territorio mexicano, lo que representa una disminución de 75.38% en los primeros 11 meses de 2025.

Documentos detallan que 5 mil 57 menores de 12 a 17 años fueron devueltos sin compañía, y 854 fueron devueltos acompañados.

Respecto a los niños de hasta 11 años de edad, mil 367 fueron deportados de forma acompañada, es decir, con tutores. Mientras que 60 menores no fueron acompañados.

De acuerdo con la información del INM, encabezado por Sergio Salomón Céspedes, los trámites de las deportaciones se hacen bajo los Procedimientos de Repatriación al Interior de México (PRIM) como parte de los compromisos en el Memorándum de Coordinación suscritos por la Secretaría de Gobernación de México y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

Lo anterior, para salvaguardar la integridad física y seguridad de los migrantes, y que el actual PRIM, el cual inició el 19 de diciembre de 2019, busca que el traslado de los mexicanos repatriados a sus comunidades de origen sea más corto.

Indicó que se han implementado en diversos aeropuertos vuelos de devolución, además de los que operaban en la Ciudad de México.

Por entidad federativa de recepción, Tamaulipas encabezó la lista, con 2 mil 388 eventos de devolución, principalmente por los cruces de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Le siguieron las entidades de Chihuahua, con mil 417 menores, la mayoría por Ciudad Juárez; Baja California, con mil 146, concentrados en Tijuana; y Sonora, con mil 80, principalmente por los cruces de Nogales y de San Luis Río Colorado.

Otros estados con cifras relevantes fueron Coahuila, con 714 devoluciones; Chiapas, con 341; Tabasco, con 308; y el Estado de México, con 69 menores recibidos.

Este panorama se da en un contexto en el que el gobierno mexicano ha sido enfático en reprobar la política migratoria del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, al considerar que criminaliza la migración y vulnera los derechos humanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes.