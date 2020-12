Supermercados sí pueden vender juguetes en la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que evalúan que el Día de Reyes comercios dedicados a la venta de juguetes puedan abrir pero todo dependerá de la evolución de la pandemia y aclaró que la venta de estos artículos si está permitida en los supermercados.

"Estamos viendo si hay alguna posibilidad hacia el Día de Reyes, pero todo esto depende de la evolución de la pandemia, entonces en los centros, en los súper, en las tiendas de autoservicio está abierto para la venta y también hay otros lugares de tiendas... por ejemplo, tienen una farmacia dentro y que es actividad esencial y algunas otras mercancías que también pueden vender en este momento".

En videoconferencia de prensa, explicó que ayer las tiendas de supermercados tuvieron una mala interpretación sobre los lineamientos sanitarios en este semáforo rojo pero que sí está permitido la venta de juguetes.

"Sí, sí está permitido, fue ayer en realidad una... no fue responsabilidad en particular de nadie sino una mala interpretación, entonces, no, no está restringido. Entendemos también y lo dice el propio comunicado de la Secretaría de Desarrollo Económico que este año que... o este fin de año que son particularmente la venta de juguetes, pues se puede prestar a que se compre en un lugar y en otro que están cerrados, no".

En tanto, Sheinbaum recordó que la Ley Seca no se impuso por el semáforo rojo sino que está desde antes alternando entre las 16 alcaldías y que las siguientes semanas le tocará a ocho y en fin de año a otras.

"(...) Se queda igual como venía funcionando antes de la declaración del Semáforo Rojo. Es para ocho alcaldías en un fin de semana y ocho alcaldías el otro fin de semana y el objetivo es disminuir las fiestas que se organizan en el momento; se disminuye esta posibilidad y se sigue manteniendo igual, no hay una restricción adicional".