"Superpeso", gracias a política económica de AMLO: Morena

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). – Morena y aliados se enfrascaron en un debate con la oposición en la sesión de la Comisión Permanente, sobre lo que el bloque oficial denominó el "super peso", al referirse a la fortaleza de la moneda mexicana en su cotización frente al dólar de Estados Unidos.

El vocero de la bancada de Morena, César Cravioto Romero, atribuyó la apreciación del peso mexicano a la capacidad y talento económico del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en tono burlón, festejó que los conservadores siguieran los consejos de "Chumel" Torres y Carlos Loret de Mola de invertir sus ahorros en dólares y ahora su dinero esté devaluado.

"Le hicieron caso a Loret de Mola y le hicieron caso a 'Chumel' Torres y sus ahorros los pusieron en dólares porque pensaron que se iba a ir a 30 pesos, y ahora están rezando que suba el dólar, que se caiga el peso, porque han perdido sus ahorros", afirmó.

"Pero ustedes le apostaban a que el de Macuspana no supiera de economía, no supiera de macroeconomía. Y ha resultado un mejor economista que los que salieron de Harvard y los que salieron de las grandes universidades extranjeras que ustedes llevaron al poder, que ellos sí dieron al traste con la economía nacional", apuntó.

Por la oposición, el diputado del PAN Jorge Triana argumentó que un peso revalidado beneficia a unos sectores, pero perjudica a otros, principalmente a los más pobres, que reciben menos por las remesas.

Además, dijo que el tipo de cambio no es ningún logro del gobierno, sino resultado del buen trabajo realizado por el Banco de México, que ha sido posible gracias a que ha logrado mantener su autonomía.

"Bendita autonomía del Banco de México, que se la han querido quitar. Aquí en el Senado de la República han presentado iniciativas para retirarle la autonomía al Banco de México y meterle la mano a las reservas y ahorita festejan que haya un peso sólido. Pues claro que hay un peso sólido, porque tenemos un Banco de México completamente autónomo, y eso no es imputable absolutamente a ningún funcionario de este gobierno, sino a la autonomía del Banco de México, que afortunadamente persiste. Si no fuera así estaríamos hablando de otra cosa", refutó.

La senadora del PRI Beatriz Paredes cuestionó la política económica de la actual administración, y señaló que no se puede sostener sólo en el llamado "super peso", que es temporal.

"No se trata de que nos sostenga el imán del 'super peso', se trata que haya coherencia entre una política de gasto público pertinente y una política social con un enfoque de desarrollo", afirmó en tribuna.

Detalló que el gobierno del presidente López Obrador se ha endeudado, al contrario de lo que prometió, y ha ido en aumento año con año.

Expuso que en 2019 el endeudamiento fue de 4.3 por ciento; en 2020 fue de 8.6 por ciento; en 2021, 31.6 por ciento; en 2022, 21.4 por ciento, mientras que para este año se perfila que será de alrededor del 31 por ciento.

Añadió que el fenómeno del tipo de cambio fortalecido no es necesariamente positivo o negativo, pues depende de diversos factores, ya que afecta de manera diferente a quien recibe remesas y a quien se dedica a exportar mercancías.