Supuesto agresor de Ingrid Escamilla comparecerá ante juez de control

Este miércoles, Erick Francisco "N", supuesto agresor de Ingrid Escamilla, comparecerá ante un juez de control en la Ciudad de México para la audiencia intermedia en el caso del feminicidio de la joven.

La diligencia había sido pospuesta cuatro veces, la última de ellas debido a que existió negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al no descubrir a la defensa la totalidad de las pruebas que pretendía ofrecer.

Desde antes de las 9 horas, Antelma Vargas, madre de Ingrid y sus hermanas llegaron al edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México del Reclusorio Oriente junto con los abogados que las representan como víctimas del delito.

Antes de entrar, Antelma Vargas informó en entrevista para EL UNIVERSAL que la semana pasada solicitó audiencia con la titular de la FGJCDMX.

"Espero que en realidad hoy sí se dé siquiera comienzo a la primera parte de la audiencia, es lo que esperamos mis hijas y yo porque ya estuvo mucho tiempo parado", dijo.

"Pedí cita el viernes con la fiscal Ernestina Godoy y me dijeron que, como no se ha reunido con nosotros es muy probable que sí nos dé la cita sin ningún problema y estoy esperando que me digan cuándo y a qué hora. Quiero pedirle que se le dé seguimiento como debe ser a este caso porque ellos dijeron que le iban a dar prioridad y por la pandemia y estos contratiempos no vemos avance por ningún lado", señaló.

Jorge Arturo Vázquez Durán, abogado de la familia de Ingrid, comentó que la Fiscalía tiene previsto presentar 32 testimoniales, más de 20 documentales y algunas pruebas periciales que deberán ser debatidas durante la audiencia para determinar cuáles serán desahogadas en el juicio.

Entre las pruebas se encuentran videos de las cámaras de seguridad del edificio donde Ingrid fue asesinada del C5.

Mientras que la defensa de Erick Francisco "N" no ofreció ninguna prueba.

El caso de Ingrid generó controversia en febrero de 2020 por la difusión de cómo su cuerpo fue manipulado y violentado por Erick Francisco "N", su ex pareja y quien confesó haber perpetrado el crimen.