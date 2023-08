Surge nuevo video de alcaldesa de Chilpancingo con "Los Ardillos"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Este martes se dio a conocer un video con un nuevo fragmento del encuentro que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández (Morena), con el líder de "Los Ardillos".

En esta grabación, la alcaldesa habla sobre su relación con el exgobernador Ángel Aguirre.

--"Que son la de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no?", le pregunta el hombre con playera negra y gorra, que ha sido identificado como Celso Ortega Jiménez, líder de "Los Ardillos".

-- "Pues sí, de la misma gente sí, que hemos venido caminando. Ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión pues ya, pues nosotros nos fuimos con Morena y de ahí empezamos a construir, con Pablo en específico. En el camino pues Pablo no es, no se define. Nosotros viene por encuesta Chilpancingo, Acapulco, y salgo yo.

--"Qué afortunada", responde.

Este es el tercer video que se da a conocer sobre el encuentro.

El primero se difundió el 5 de julio y era un montaje de fotografías con un audio en el que se escuchaba a ambos personajes saludarse.

En el segundo, dado a conocer el 11 de julio, tiene un mal audio que no permite escuchar con claridad la conversación.

Este tercer video, que dura 44 segundos, está subtitulado.

