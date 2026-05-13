Surgen más amenazas en contra de México

Ciudad de México.- El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, se sumó este martes a las amenazas a México tras la acusación anunciada por el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios del estado, al señalar que "es sólo el principio de lo que está por venir".

Casi al mismo tiempo, el secretario estadounidense de Guerra exigía al gobierno mexicano hacer más en la lucha contra el narcotráfico "para que nosotros no tengamos que hacerlo". Aunque ambos resaltaron la cooperación del gobierno mexicano con el de EU, dejaron claro que Trump quiere más.

Cole testificó ante el subcomité de Apropiaciones del Senado acerca del presupuesto que el gobierno del presidente Donald Trump solicita para 2027. Ahí, repitió que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ser causantes de la crisis por drogas que se vive en Estados Unidos. Afirmó que operan como "empresas globales que usan las cadenas de suministro y la tecnología para envenenar nuestras comunidades".

El senador John Kennedy, republicano por Louisiana, recordó la acusación que emitió el Departamento de Justicia "contra un gobernador en México por trabajar con los cárteles para envenenar a nuestra gente". Aludió así a las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, incluyendo el senador Enrique Inzunza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí