Suspende Tamaulipas plan de reapertura ante incremento de casos por Covid-19

Con el semáforo estatal en rojo, debido al incremento de casos positivos de Covid-19, de forma oficial se cancela la Fase 2 de la reapertura gradual económica en Tamaulipas.

"Se suspende la segunda fase de la reapertura gradual, permaneceremos hasta el 30 de junio en la primera fase de la reapertura", señaló la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), Gloria Molina Gamboa.

En rueda de prensa virtual que ofreció desde Ciudad Victoria, lamentó que luego de la reapertura de las actividades económicas se ha tenido un incremento de casos en comparación con las semanas anteriores.

Hasta la mañana del martes, a nivel estatal se registran 3 mil 593 contagios, con 225 defunciones, Mil 325 recuperados y 944 sospechosos.

Molina advirtió que en Tamaulipas es el proceso más crítico, "estamos en el peor momento, en la transmisión más alta de la enfermedad".

Al preguntarle ¿por qué se permitió la reapertura parcial en la entidad? Respondió: "en el momento que sale el lineamiento el 31 de Mayo, estaban las condiciones epidemiológicas para poder abrir, se abrieron las nuevas no esenciales, la industria automotriz, la industria de la construcción y la minería".

Añadió que estaban en las condiciones epidemiológicas, pero al análisis de dos semanas después los casos se incrementaron, "llevamos cinco días en un incremento en número de casos que corresponden con esta reapertura y lamentablemente la población salió sin el respeto a las medidas preventivas recomendadas por el sector salud".

Gloria Molina precisó que con recursos estatales en la contingencia sanitaria se han invertido 480 millones de pesos en infraestructura, en equipo, en insumos y en medicamentos, "la federación no nos ha aportado absolutamente nada, cero recursos de la federación como recurso extraordinario para la pandemia".

Afirmó que Tamaulipas es de los estados que más pruebas de Covid ha realizado, con más de 15 mil. De la federación han recibido 2 mil 400 pruebas hecho dos envíos, uno por Mil 500 y otra por 900; y el Estado ha comprado 25 mil pruebas, "si estuviéramos esperanzados -a la federación- tendríamos muy poquitas pruebas".

En la actualidad el sistema de salud en la entidad cuenta con un total de 751 camas y 256 ventiladores disponibles, mientras que los hospitales móviles se encuentran ocupados a un 20 por ciento de su capacidad, con mayor demanda en el municipio de Reynosa.

Reveló que hasta la noche del lunes, la cifra de pacientes intubados era de 38, mientras que tenían ocupadas un 30 por ciento de las camas de los hospitales, entre pacientes positivos y sospechosos.

- Del número de personas fallecidas ¿cuántos fueron intubados?

- Lamentablemente ha fallecido el 85 por ciento de los pacientes intubados.

Respecto a las 225 defunciones por Covid que se han registrado a nivel estatal, solo 4 han fallecido en su domicilio, "uno de ellos pidió alta voluntaria para irse a su casa y falleció en su casa, y los otros tres han fallecido en su domicilio".

La titular de la SST indicó que de los trabajadores de salud que atienden a pacientes en primera línea 57 han resultado positivos de Covid-19. Además, han fallecido 4 del IMSS, dos médicos, una enfermera y un personal administrativo, quienes no estaban frente a pacientes contagiados.

En el tema de los pacientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), Molina Gamboa precisó que se han recibido 308 trabajadores, quienes han venido procedentes de los estados de Campeche y Veracruz, con un total de 14 defunciones.