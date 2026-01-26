Suspenden clases por frío

Ciudad de México.- El drástico descenso en la temperatura a causa de la tercera tormenta invernal y del frente frío número 30 ha provocado que en Chihuahua, Coahuila y Puebla se suspendan las clases para este lunes. Mientras que, en estados como Sonora, el horario de entrada fue modificado y en Nuevo León la decisión de no asistir a las escuelas se ha dejado a criterio de las madres y padres de familia.

El frente frío número 30 ha afectado con nevadas a 13 municipios de Chihuahua, donde se determinó cancelar las clases en para el nivel básico y en Ciudad Juárez la medida también aplica a universidades y preparatorias.

Debido a la intensidad de las nevadas, fueron cerrados los tramos carreteros el Janos-Agua Prieta (desde el kilómetro 60 hacia Gallardo), Guachochi-Creel y Parral-El Vergel; el trayecto Basaseachi–Cajurichi y en Las Estrellas–San Juanito a la altura de Huevachi.

El director general de Protección Civil de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, informó que "a partir del domingo (25) por la noche y la madrugada del lunes tendremos el descenso más marcado, con temperaturas de alrededor de -4 °C (grados centígrados) y en algunos puntos de la ciudad hasta -6 °C", explicó.

Asimismo, las autoridades educativas del estado de Puebla decretaron la suspensión de clases para este lunes y el martes en 5 mil 836 escuelas ubicadas en las sierras Norte y Nororiental.

Esto porque en las próximas horas se esperan en algunas regiones del estado temperaturas mínimas de 0 a 6 grados centígrados y vientos fuertes, alertó la Coordinación General de Protección de Protección Civil de dicha entidad.

En Coahuila, se cancelaron las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro Desierto del estado. Para las regiones Laguna y Sureste el horario de entrada se recorrió a las 9:00 de la mañana.

Para hoy, el Servicio Meteorológico reportó que el frente frío 30 provocará lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste, así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas. Por ejemplo, en Chihuahua, Durango y Coahuila se prevé que se registren heladas.