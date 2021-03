Suspenden combate a incendio forestal en Sierra de Arteaga

El aparatoso incendio que inició en la víspera en el paraje La Pinalosa del "Cañón de Rancho Nuevo" en la Sierra de Arteaga se propaga rápidamente.

Los fuertes vientos con rachas de 25 a 28 kilómetros por hora impidieron que 320 brigadistas, apoyados con media docena de helicópteros de Coahuila y Nuevo León, entraran a la zona siniestrada a combatir el fuego este miércoles.

Salvo alguna urgencia, el acceso está restringido por precaución para evitar que haya personas intoxicadas.

Las causas que originaron el fuego, que ha destruido más de 3 mil 500 hectareas de arbolado adulto y matorral en la zona boscosa, aún se desconocen. Una docena de cabañas, la mayoría de descanso, fueron destruidas por el fuego.

Autoridades de Nuevo León coadyuvan para poder apagar el incendio que tiene alarmados a los lugareños.

"Podrían ser más las fincas afectadas, ya que hay áreas en las que no se ha podido entrar, ni siquiera sobrevolar", señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante un recorrido de supervisión por el área siniestrada.

Hasta este momento son 70 familias las desalojadas de sus casas en el ejido "San José de las Boquillas" y otros poblados rurales para ponerlas a salvo y pernoctan en refugios temporales, agregó.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales.

El mandatario fue acompañado de la secretaria del Medio Ambiente (SMA), Eglantina Canales Gutiérrez, varios colaboradores, y los alcaldes de Arteaga, Everardo Durón Flores; y de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas.

Suspenden combate

Al recibir un informe y evaluar la situación, que es de alto riesgo por el fuego que se extiende sin control y el humo, el gobernador ordenó "desmovilizar" a los combatientes.

Tomó en cuenta la opinión de los expertos, principalmente las condiciones climáticas adversas, por los fuertes vientos y altas temperaturas que representan un peligro para sus vidas, "no los vamos a arriesgar", sentenció.

Riquelme Solís hizo un comparativo para dimensionar la magnitud de esta conflagración, dijo que en todo 2020 fueron afectadas 5 mil 800 hectáreas por incendios y en este momento suman como 2 mil hectáreas, más del 35% de la superficie devastada en todo el año pasado en Coahuila.

Asimismo, señaló que serán tres helicópteros los que apoyen las acciones de combate al incendio: dos que son propiedad del Gobierno Estatal y uno más que acaban de rentar.

Además agradeció al gobierno del Estado de Nuevo León (ya que la zona colinda entre ambos estados), y señaló que de igual manera estarán tres aeronaves de esa entidad apoyando los trabajos. Seis en total.

Explicó que el clima no ha sido favorable, por lo que puede haber una tendencia negativa, es decir, que se puede extender todavía más el fuego, lo que dificultará el acceso a los brigadistas.

El mandatario estatal acudió al puesto de control instalado en "Cañón Rancho Nuevo", pasando Los Lirios, cerca del siniestro, en donde se dieron cita elementos de las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales, así como del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

El gobernante precisó que son 130 los brigadistas del estado además de 190 elementos, 160 del Ejército Mexicano 30 de la Guardia Nacional, los que combaten el incendio.

Anticipó que por el momento, a partir del jueves si se puede reanudar el combate, sólo integrantes de las diversas brigadas serán quienes hagan frente al siniestro.

"Solo quienes tienen experiencia en estos casos, y los voluntarios no serán requeridos para salvaguardar su integridad física".

Por la emergencia, Riquelme Solís anticipó que pedirá el apoyo al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para la renta de helicópteros de alta capacidad.

El Centro de Mando se reunió para determinar acciones a seguir, todavía hasta esta noche no han informado de los acuerdos.

Mientras que por la tarde, un grupo de brigadistas habría reanudado las labores de combate con ayuda de tres helicóptero que lleva agua con líquido retardante en enormes botes para apagar el aparatoso incendio, informó la titular de la SMA, Eglabtiba Canales.