Suspenden comparecencia de López-Gatell por protestas de panistas

Luego de que en diversas ocasiones las senadoras panistas se manifestaron y en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, su comparecencia ante la Comisión de Salud fue suspendida este lunes.

Las legisladoras panistas colocaron diversas pancartas con las leyendas "exceso de ineptitud", "exceso de soberbia", moneros de burla a López-Gatell, "basta de mentiras", entre otras.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez aprovechó su participación para regalar a López-Gatell un bastón haciendo referencia de que "está ciego" ante la catástrofe real que es la pandemia del Covid-19 para México.

Pese a que el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Navarro Quintero, llamó al orden varias veces, las legisladoras no cesaron en colocar las pancartas y confrontar directamente a López-Gatell durante sus intervenciones.

Sin embargo, cuando el subsecretario hizo uso de la palabra por tercera ocasión para responder a la segunda vuelta de preguntas, la senadora Martha Márquez lo interrumpió para darle gel antibacterial mientras colocaba pancartas con leyendas de protesta.

Ante ello, el senador Navarro decidió suspender la comparecencia, pues consideró que no existían condiciones de civilidad para continuar con el ejercicio.

"Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia", dijo.

"Por no haber las condiciones de pluralidad y respeto se da por concluida la reunión".

Cuestionan a Cofepris por robo de medicamentos

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que ya fue presentada la denuncia por el robo de medicamentos oncológicos reportado desde el sábado pasado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud en el Senado de la República, el comisionado Novelo Baeza explicó a los legisladores el proceso que se realiza para emitir la alerta sanitaria ante el robo de medicamentos.

Esto, luego de que la senadora del PRI, Sylvana Beltrones le cuestionó por qué pasaron cinco días para que la Cofepris emitiera la alerta sobre el robo de medicamentos oncológicos.

Como parte del proceso, detalló Novelo, la Cofepris presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) antes de emitir la alerta.

"Sucede el robo y se implementan inmediatamente medidas de seguridad para denunciar el caso ante las autoridades competentes como la FGR, ahí se integra el expediente, se identifica el número de piezas, el tipo de medicamentos, el marbete para darle seguimiento y luego se nos comunica a nosotros todo ese proceso y Cofepris cumple entonces con la alerta sanitaria que emitimos el día sábado", señaló.

Destacó que al llegar a Cofepris, la farmacovigilancia en el país se realizaba a través de Notireporta, que era propiedad de Profarma, por lo que su administración la trasladó a la plataforma de Vigiflow para que la base de datos llegue a Upsala, Suecia, donde se intercambia información sobre alertas sanitarias.

Pese al robo de medicamentos oncológicos, Novelo Baeza aseguró a los legisladores que actualmente se combate cualquier indicio de corrupción en la Cofepris.

"Ahora se combate cualquier indicio de corrupción, prueba de ello son las cerca de 30 denuncias presentadas ante el OIC que están en proceso de investigación".

"Nos encontramos laboratorios que para obtener el registro sanitario de genérico presentaban proveedores de principios activos de calidad y para la fabricación, ya una vez aprobados los cambiaban", precisó.

El comisionado y el subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, fueron cuestionados sobre la respuesta del gobierno federal a los pacientes con cáncer, quienes requieren del medicamento que fue robado y cómo va a evitar que el tratamiento de estas personas quede interrumpido.

Sin embargo, durante cuatro horas de comparecencia, ninguno de los funcionarios respondió específicamente las preguntas.

Únicamente el titular de Cofepris refirió el proceso para emitir la alerta de robo pero no dio a los legisladores los detalles que le fueron requeridos.