Suspenden fiestas masivas por no respetar medidas sanitarias en NL

Durante el último fin de semana, autoridades municipales suspendieron cuatro fiestas masivas en casas particulares, a las que asistieron decenas de personas que no cuidaron las medidas de sana distancia, para prevenir el Covid-19, por lo que los propietarios de los domicilios serán acreedores a multas que les serán cobradas mediante los próximos recibos del impuesto predial.

Además, hasta el momento han sido arrestadas 20 personas por no usar cubrebocas para prevenir el coronavirus, principalmente en los municipios de García y Cadereyta, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien explicó que las fiestas masivas fueron suspendidas en Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Santa Catarina.

La policía suspendió las convivencias debido a que se rebasaba la cifra de 20 personas y al solicitar identificaciones la mayoría de los asistentes no pudo comprobar que ahí fuera su domicilio.

El gobierno de ciudad Guadalupe señaló que el sábado, al realizar un rondín por calles de la colonia Villa Olímpica, policías municipales suspendieron una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una casa de la calle La Villa, donde se encontraban 70 jóvenes, que en su mayoría no portaban cubrebocas ni respetaban la sana distancia.

Tras dialogar con el propietario Javier "N" de 41 años, se invitó a los jóvenes a retirarse a sus domicilios, debido al elevado riesgo de contagio por Covid-19. La policía llegó al domicilio debido a que el volumen de la música excedía los 95 decibeles, y pudieron observar decenas de latas de cerveza vacías tiradas en el suelo.

Los preventivos notificaron al propietario para que en próximos días se presente ante un juez cívico que determinará la sanción correspondiente.

Hace una semana en la colonia Nuevo Milenio, fue suspendida en el mismo municipio una fiesta a la que asistían 80 personas y tenían música en vivo.

La autoridad de Guadalupe informó que, durante el fin de semana inspectores de la Secretaría de Prevención Social y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aplicaron 34 multas por no guardar medidas de seguridad sanitaria.

El municipio de Guadalupe aplica multas que oscilan entre los tres mil 400 y cinco mil 300 pesos, y pueden intercambiarse por 36 horas de arresto.

El sábado, Nuevo León registró 696 casos de contagio la cifra más elevada de los últimos tres meses, así como 33 defunciones. Mientras en el reporte de este domingo hubo 654 contagios, para totalizar 87 mil 148 pacientes que han contraído la enfermedad, al tiempo que hubo 32 nuevas defunciones para sumar cuatro mil 845 decesos.

Al día de hoy hay mil 195 personas hospitalizadas de las cuales 284 están conectadas a un respirador mecánico, según la Secretaría Estatal de Salud.

Por otro lado, Manuel de la O Cavazos titular de la dependencia estatal, afirmó que durante los próximos días el gobierno federal estará enviando de manera gradual a la entidad vacunas para la influenza que forman parte de un lote de 35 millones que fueron adquiridas para todo el país.

Durante la rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia, Beatriz Aurora Lee, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, comentó que hay una persona que contrajo covid-19 en abril, y este mes de noviembre realizó su séptima donación de plasma, lo cual constituye un récord.

Además, dijo, hay otras personas que enfermaron en marzo, y todavía pueden donar plasma, y en cambio hay quienes a los dos meses de contraer el virus, carecen de anticuerpos, desconociéndose las causas de estas diferencias.