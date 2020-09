Suspenden venta de bebidas alcohólicas en Neza por Fiestas Patrias

El 15 y 16 de septiembre el ayuntamiento de Nezahualcóyotl determinó suspender la venta de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades y graduaciones en los establecimientos mercantiles.

Las autoridades locales pretenden evitar reuniones y fiestas masivas con motivo de la conmemoración del Aniversario CCX del inicio de la Independencia de México y prevenir contagios de Covid-19 entre los habitantes de Nezahualcóyotl, informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.

El edil explicó que esta decisión se tomó debido a que aún hay condiciones de riesgo de contagio de coronavirus en Nezahualcóyotl, aunque hay una ligera tendencia a la baja en infecciones y defunciones por esta enfermedad.

"No se puede correr ningún riesgo de rebrote, incluso esta situación orilló a que el tradicional grito de independencia así como los festejos se tuvieran que llevar a cabo de manera virtual, además de la cancelación del desfile del 16 de septiembre", comentó.

Los establecimientos comerciales que incumplan esta norma podrían hacerse acreedores a sanciones, que van desde la suspensión temporal hasta la clausura de sus negocios, además de una multa.

"Exhortamos a los propietarios de restaurantes, misceláneas, tiendas de autoservicio y de conveniencia, entre otros, a ser conscientes de esta situación y tomar en serio esta medida", expresó.

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública está prohibida en Nezahualcóyotl, tal y como lo marca el Bando Municipal, por lo que los ciudadanos que no respeten esta norma, podrían hacerse acreedores a una sanción, además de que adicionalmente, la suspensión temporal en la venta de bebidas alcohólicas es para prevenir incidentes de violencia intrafamiliar y riñas entre vecinos.

"Al tratarse de una suspensión temporal, a partir del 17 de septiembre, se reanudará de forma gradual la venta de bebidas alcohólicas únicamente en unidades económicas de bajo y mediano impacto a excepción de jardines, salones, servicios de hospedaje y/o análogos en envase cerrado de 07:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y de 07:00 a 17:00 horas los domingos, mientras que negocios como bares, discotecas, video bares con pista de baile; pulquerías; centros nocturnos; bailes públicos; centros botaneros y cerveceros; restaurantes bar y/o análogos, así como centros comerciales, vinaterías y depósitos (compra al por mayor), aún no podrán reanudar sus actividades hasta que las autoridades sanitarias correspondientes lo determinen", informó.

El gobierno local reiteró su llamado a la población para que durante las fiestas patrias eviten organizar o acudir a reuniones porque pondrían en riesgo a su familia de contraer el coronavirus.