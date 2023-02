Suspensión de tramo 5 del Tren Maya no afecta en nada: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no continuarán los trabajos del tramo 5 del Tren Maya, luego de que un juez concedió un amparo para detener la obra.

"No afecta en nada, seguimos trabajando", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

La semana pasada, un juez concedió un amparo a una organización que se opone al proyecto y está en contra de la construcción del tramo 5 por falta de autorización para el cambio de uso de suelo.

En el Salón Tesorería, la gobernadora de Quintana Roo por Morena, Mara Lezama, aseguró que pese a las resistencias en la entidad, de quienes no quieren dejar sus privilegios, continuarán trabajando en favor de los intereses del pueblo.

Al presentar un informe sobre los beneficios del Tramo 5 del Tren Maya, la gobernadora señaló que pese a esas resistencias hay un amplio apoyo social para trabajar por la transformación de Quintana Roo.

Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado del Tren Maya, explicó que este tramo es una obra singular porque más de 60% de la vía será un viaducto elevado para proteger el medioambiente, cuevas, cavernas, cenotes, flora y fauna de la zona.

El titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, señaló que va bien la construcción del Tren Maya: "Vamos muy bien combinando la más sofisticada ingeniería con el cuidado del patrimonio arqueológico y natural en esta región de la Península de Yucatán".