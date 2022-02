Sustituyen a delegado de Bienestar en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps., febrero 18 (EL UNIVERSAL). - El ex alcalde del municipio de Güémez, Luis Lauro Reyes Rodríguez (Morena), confirmó que a partir del 1 de marzo asumirá el cargo como nuevo delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, en sustitución de Rodolfo González Valderrama.

Reyes mencionó que sus primeras acciones de trabajo estarán enfocadas a sensibilizar las entregas de los pagos de los programas federales.

"Será encaminado a sensibilizar y también destrabar aquellas solicitudes pendientes, humanizar el trato con el ciudadano", expresó a El Universal el ex edil.

Destacó que en su nueva encomienda invitará a los servidores de la nación, "a ser empáticos en el trato directo con los ciudadanos". La entrega de recursos, agregó, continuará sin ningún tipo de publicidad y los programas sociales en el estado no se usarán con fines electorales.

"Venimos a trabajar sobre los programas y a facilitarle los trámites a los ciudadanos; los pagos no se detienen con la veda electoral, porque esto no es un tema político sino un tema social", añadió Luis Lauro Reyes.