Sylvana Beltrones da su versión: "El banco de Andorra compró el edificio donde estaba mi empresa"

Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió esta tarde El País que no tiene cuenta bancaria en Andorra ni conoce ese país europeo, luego que este miércoles el diario español publicara que tanto ella como su padre, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y su madre, Sylvia Sánchez, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por depósitos millonarios entre 2009 y 2010.

El trabajo periodístico del rotativo español indica que la FGR investiga a Beltrones Sánchez y a sus padres por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas en un banco de Andorra. Otra persona investigada, agrega el periódico, es un cercano al poderoso priista sonorense Luis Alejandro Capdevielle, quien fue su suplente como Diputado federal en 2012.

"La Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d´Andorra (BPA) 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010?, destaca la nota firmada por José María Araujo.

El texto resalta que el ingreso de los recursos se registró cuando Beltrones Sánchez tenía apenas 26 años, "no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado".

Sin embargo, la hija del expresidente nacional del PRI y también exgobernador de Sonora aclaró que su único posible vínculo con ese país data de hace 12 años, cuando "siendo una joven empresaria, fui socia de un negocio mercantil conocido como Habica, S.A de C.V., que ocupó un inmueble ubicado en Julio Verne 39, propiedad de otra persona. Dicha propiedad fue vendida en el 2009 a Banca Privada d´Andorra y fue el lugar donde instalaron su oficina de representación en México, por lo que mi negocio Habica se vio afectado y tuvo que cerrar".

Desde su cuenta de Twitter, Sylvana Beltrones añadió que el dueño del inmueble que se vendió a BPA, que se escrituró ante Notario Público, recibió su pago en una cuenta del mismo banco "y me informó que el pago de mi inversión hecha en Habica provendría de los recursos que se recibirían de dicha transacción, por lo cual se abrió una cuenta en BPA, misma que se cerró hace 10 años".

El resto de los importes y operaciones que refiere El País, agregó la hija de Manlio Fabio Beltrones, "son totalmente ajenos" a ella.

La legisladora detalló que "por un tema familiar" de su exsocio y expropietario del inmueble fueron depositados en la misma cuenta recursos mediante un mandato sin representación, "mismos recursos que se le devolvieron íntegramente en el 2011, con lo cual se cerró dicha cuanta hace más de una década", aseguró.

Sylvana Beltrones insistió que en ese entonces ella no era servidora pública. "Nunca he ocultado algo. El origen de los fondos fueron los propios de la entidad bancaria andorrana, por tanto los fondos son de origen lícito, y no cabe de ninguna manera ningún otro posible origen", agregó.

Sobre los 10.4 millones de dólares que la hija de Manlio Fabio Beltrones habría depositado en la BPA entre 2009 y 2010, la Senadora aseguró que no ingresó ese dinero ni lo ocultó, sino que fue abandonado en Andorra por la misma entidad bancaria que adquirió el inmueble.

MANLIO BELTRONES NIEGA ACUSACIÓN

Manlio Fabio Beltrones también se pronunció sobre la publicación de El País y negó que él o su esposa tengan cuentas en Andorrra.

"Mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra. Jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos", dijo en un comunicado.

El exdirigente del PRI consideró que no hay elementos objetivos que permitan a las autoridades de Andorra involucrarlo a él o a su esposa en alguna investigación.

"Deben tener claro que México es un país de leyes con instituciones sólidas a las que el sistema democrático les ha pedido consolidarse como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos", insistió.

DINERO DE BELTRONES EN ANDORRA

El reportero José María Araujo detalló que la Jueza Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la Senadora Beltrones Sánchez, a su madre y al expresidente del PRI el delito de blanqueo de capitales como parte de la causa conocida como Operación Sonora, por lo que se embargaron las cuentas.

El medio explicó que la investigación en Andorra se archivó en 2018 después de que la entonces la Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal, pues argumentó que el delito fiscal ya había prescrito.

La indagatoria fue retomada ya por la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, por presuntas irregularidades en la indagatoria.

"La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado ", indicó Alejandro Capdevielle al medio.