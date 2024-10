Sylvana Beltrones busca licencia temporal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Sylvana Beltrones, diputada federal (PRI), externó que presentará su solicitud de licencia temporal, un día después que su padre, el senador Manlio Fabio Beltrones, anunció su decisión de deslindarse y tomar distancia de la dirigencia nacional del PRI.

Dicha decisión, la tomó el senador, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avala la reelección de Alejandro Moreno como presidente del PRI.

La diputada federal resaltó que, tras resolver los procesos relacionados con la dirigencia de su instituto político, que generan diferencias, destacó que se debe actuar con congruencia.

Otro de los motivos es que, presentó iniciativas que fueron rechazadas por lo que acusó que se ha negado a ver la mayoría oficialista, más allá de las iniciativas del Poder Ejecutivo.

"Ha desechado todas nuestras minutas en trámites exprés. Además, se me ha hecho saber que, no obstante, su gran importancia, no hay voluntad de que dichas iniciativas prosperen, bajo el pretexto del impacto presupuestal. No estoy dispuesta a que mi paso por la Cámara se limite a presentar iniciativas cosméticas", dijo.

Recalcó que la historia de México, le ha enseñado el valor de la pluralidad dentro de la democracia, y sólo cuando esta es efectiva, se puede hablar de una verdadera gobernabilidad.

"En esa convicción, he hablado con mi suplente Paloma Domínguez Ugarte para que temporalmente, como diputada, pueda dar seguimiento e impulso a las iniciativas presentadas. Por el momento, seguiré participando para mejorar la vida de los sonorenses y de este país desde otras trincheras, entre ellas, la dirección de la Fundación Beatriz Beltrones, dedicada desde hace 19 años a la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama en la mujer", externó.