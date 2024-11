Postura de Claudia Sheinbaum ante propuesta de expulsión de México del T-MEC

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves que "no tiene futuro" la propuesta de Doug Ford, primer ministro de Ontario, la mayor provincia canadiense, de expulsar a México del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que, cuando se firmó el T-MEC, México abogó por Canadá porque había, en algún momento de la negociación, la intención de EE.UU. de que la firma solo fuera con México y en aquel momento México dijo: 'no, somos tres países' Y se firmó con tres países, entonces no tiene futuro esa propuesta", manifestó.

La mandataria mexicana desestimó en su conferencia matutina la propuesta del conservador canadiense, quien el martes acusó a México de ser "la puerta trasera" de los productos chinos, por lo que pidió sacar al país latinoamericano del T-MEC, que se revisará en 2026 tras la victoria presidencial en Estados Unidos de Donald Trump.

Ford señaló en una rueda de prensa que, si México "no iguala los aranceles de Canadá y Estados Unidos" a las importaciones chinas, no debería "sentarse en la mesa o disfrutar acceso a la mayor economía del mundo", por lo que pidió a Washington "un acuerdo de libre comercio bilateral" con Canadá.

Pero Sheinbaum aseveró que los mexicanos "no tienen de qué preocuparse" por estas declaraciones porque "los beneficios para Estados Unidos" del acuerdo comercial trilateral, en vigor desde 2020, "son muchísimos".

Por ello, reiteró que buscará mostrarle al equipo de transición de Trump los beneficios del T-MEC y de la aportación de los mexicanos en ese país, que asciende a 338.000 millones de dólares anuales, según el Gobierno de México.

"En la revisión, que no es renegociación, de 2026, uno de los grandes temas y en los que estamos trabajando son los beneficios del T-MEC, no solo para México, que claro que nos beneficiamos, sino los beneficios en Estados Unidos, igual que los beneficios para EE.UU. del trabajo de las mexicanas y los mexicanos allá", indicó.

La gobernante mexicana también sostuvo que Canadá se beneficia del acuerdo comercial con México, con el que existe el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) para que jornaleros mexicanos vayan a la cosecha.

"No se puede hablar sin los datos y los beneficios comunes. E igual Canadá se beneficia. Hay un programa muy importante, por ejemplo, de mexicanas y mexicanos que van a trabajar a Canadá, que le beneficia mucho a Canadá. Entonces, nos complementamos, no competimos entre nosotros", señaló.