Tabe pide a Gas Bienestar retirar tanques viejos

Dado que continúan las denuncias de vecinos de las colonias Huichapan, San Diego Ocoyoacac, Ignacio Manuel Altamirano y Torre Blanca por un fuerte olor a gas, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, emplazó a la empresa Gas Bienestar a retirar los cilindros que resguardan en la exRefinería 18 de Marzo.

"Solicitamos al gobierno federal que atienda urgentemente este problema, para que establezca un plazo y retire de inmediato y urgentemente estos tanques de gas, que tantos dolores de cabeza le han provocado a nuestros vecinos", enfatizó.

Recordó que el 28 de noviembre habló por teléfono con el director general de Gas Bienestar, Gustavo Álvarez Velázquez, quien se comprometió a dar una fecha límite para la permanencia de estos tanques.

También, a informar a los vecinos sobre el plan de acción para llevar a cabo el desalojo y responder las dudas de la ciudadanía sobre el posible peligro que conlleva la permanencia de los tanques.

De igual forma, Tabe Echartea lamentó que a la fecha ninguno de estos dos acuerdos se hayan concretado, pues los residentes temen una explosión y afectaciones en su salud, debido al fuerte olor a gas, el cual crece por las noches cuando inician las labores de manejo de estos cilindros.

El alcalde llamó al Gobierno capitalino a intervenir y unirse a la solicitud, para que Gas Bienestar concrete el retiro de miles de tanques que aloja en el predio.

Incluso, dijo, el 5 de enero envió un oficio al director de Gas Bienestar y al Gobierno capitalino, para insistir en la importancia de que se cumpla con los acuerdos establecidos en su comunicación de diciembre; sin embargo, tampoco hubo respuesta.

"Sin riesgo"

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay algún riesgo en las inmediaciones de la exRefinería 18 de Marzo, la cual es almacén de cilindros de la firma de Pemex, Gas Bienestar, pese a las denuncias del fuerte olor del hidrocarburo.

"Estamos atendiendo la situación. Ya fue Protección Civil del Gobierno de la Ciudad y no vio ningún tema de riesgo. Pero de todas maneras se está atendiendo para que no haya cualquier duda o problema con los vecinos", comentó la mandataria en entrevista, tras un evento en el Monumento a la Revolución.