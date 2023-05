Taboada alista denuncia ante FGR contra Godoy por espionaje

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal Jorge Romero y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, anunciaron que interpondrán una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, y su vocero Ulises Lara.

El legislador federal detalló que esta denuncia es por exhibir videos de una carpeta de investigación en curso, espionaje y tortura.

Asimismo, pidió a la Fiscalía capitalina meterse con ellos y no con su familia.

Santiago Taboada exhibió que la Fiscalía capitalina pidió su geolocalización desde 2021, y aseguró que no dejará de trabajar y dar resultados.

De igual forma, indicó que no se va a doblar, y que por cada acción de la Fiscalía ellos también reaccionarán