Taddei debe rendir cuentas tras reunión con gobernadores, pide Baños

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL). - El exconsejero electoral, Marco Antonio Baños, señaló que la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) "debe rendir cuentas al país", tanto por la reunión privada que sostuvo con gobernadores de Morena este martes, como por otros actos.

"Si a esta reunión interna con gobernadores de Morena le sumamos otras reuniones que la Presidenta ha tenido, por ejemplo, con el jefe de comunicación social de la Presidencia de la República, pues el tema no suena bien para la autoridad, y creo que las demás consejeras y consejeros deben de exigirle cuentas a la Presidenta del INE, y ésta a su vez debe de rendirle cuentas al país, este no es un tema optativo, el INE es un árbitro y éste tiene que ser absolutamente imparcial, pero este tipo de cuestiones sí generan algunas dudas que deben aclararse", declaró.

Entrevistado al término de la presentación de 32 comités locales dependientes del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Baños Martínez dijo que eventos como el ocurrido este martes, en el que además se encerró a los reporteros para que no cubrieran el acto, "no deberían ocurrir en este país".

"El INE es una institución que se ha caracterizado por ser absolutamente auditable y transparente, y un reunión como la que se dio entre las consejeras y consejeros del INE con las gobernadoras y gobernadores que parecer ser solo estuvieron los de Morena, pues no parece ser un buen punto, y menos a puerta cerrada. Debió hacerse un evento de puertas abiertas, a mí no me parece extraño que estuvieran con las gobernadoras y gobernadores siempre y cuando, primero estuviesen todas y todos, y en segundo lugar que se abrieran las puertas para que los medios de comunicación pudieran narrar de primera mano lo que estuviera ocurriendo", expuso.

El abogado de profesión advirtió que el INE está siendo "errático" en sus determinaciones, lo que le preocupa de cara al proceso electoral de 2024.

"Me preocupa mucho que la condición de arbitraje del INE sea errática, que existan dos consejerías nuevas que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra, pero que parece ser que lo que cuidan es que las cosas que tiene que ver con Morena y con el Presidente no sean lastimadas en lo mínimo, a pesar de que la ley es muy clara en muchas cuestiones, y ahora estamos viendo en que ese arbitraje se ve complicado porque el Presidente ha insistido en no cumplir cautelares", concluyó.