Al fijar su postura sobre el hallazgo de 19 personas muertas en el municipio de Camargo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que "Tamaulipas no es, ni será zona libre para el crimen".

En la rueda de prensa semanal, dijo que reconoce y comparte "el compromiso de la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de que no habrá impunidad en este caso".

García Cabeza de Vaca manifestó que "soy sensible al dolor y la incertidumbre que viven varias familias, tras el hallazgo de 19 personas localizadas sin vida en los límites del estado de Nuevo León y Tamaulipas. A cada una de ellas, les expreso mi solidaridad".

Afirmó que estos hechos los indignan, porque son expresiones de violencia que no corresponden al Tamaulipas de paz que desean y están construyendo entre todos.

"Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del caso, giré instrucciones a mi gobierno de brindar toda la cooperación a las investigaciones que realiza la Fiscalía del estado, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables", añadió.

Dijo que tiene conocimiento que la Fiscalía General del Estado está en comunicación con autoridades del Gobierno de Guatemala para realizar las pruebas de ADN.