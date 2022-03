Tamazula: suspende actividades escolares por violencia

GUADALAJARA, Jal., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Después de que la noche del jueves se reportaran en redes sociales enfrentamientos armados en las comunidades de La Garita, El Veladero y Contla, en el municipio de Tamazula, en los límites entre Jalisco y Michoacán, y se registraran bloqueos carreteros con un par de tráileres incendiados sobre la carretera que va a Jiquilpan, el ayuntamiento de Tamazula decidió suspender clases y pidió a sus ciudadanos restringir sus actividades.

Tras anunciar la suspensión de clases en el municipio, las autoridades de Tamazula cancelaron su decisión de suspender las clases por una llamada de atención del gobierno estatal.

Por la noche, las autoridades estatales informaron que en la región sólo se había registrado el incendio de dos tractocamiones sobre la carretera y se negó enfrentamientos armados; sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, el ayuntamiento difundió un comunicado en el que señalaba que debido a los hechos violentos ocurridos en varias comunidades se suspendían hasta nuevo aviso todas las actividades de gobierno y las escolares, además recomendaba a las empresas privadas restringir actividades.

Minutos después, la publicación fue borrada y se corrigió el comunicado señalando que ya se recibía apoyo del gobierno de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la integridad de los ciudadanos.

La mañana de este viernes, el ayuntamiento de Tamazula sustituyó la publicación que borró, por un comunicado en el que anunció que las actividades volvían a la normalidad; recomendó "ampliamente" que las escuelas continúen con labores a distancia.

"Debido a los actos de violencia suscitados en La Garita, delegación de nuestra cabecera municipal, el 9º Batallón de Infantería del Estado, Guardia Nacional y Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Jalisco han resguardado a Tamazula, por lo que nuestra zona se encuentra segura para continuar con nuestras actividades a la brevedad", indicó.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó un video esta mañana para decir que la violencia que se vive en Michoacán había afectado la zona limítrofe con Jalisco y atribuyó a eso el asesinato de dos policías de Jocotepec, el incendio de los dos vehículos de carga en la carretera a Jiquilpan y el incendio de otro vehículo con armas en el municipio de La Manzanilla.

"Es importante manda un mensaje de tranquilidad a la población, no ha habido ninguna afectación directa contra la población civil, no hay un riesgo que implique suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar a suspender actividades, hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y en el miedo por información que no siempre es precisa", dijo el mandatario.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el pasado 7 de marzo una avioneta lanzó volantes con mensajes amenazantes sobre los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, en los límites con Zacatecas, por lo que se ha reforzado la vigilancia en la región.

El hecho se reportó a través de redes sociales, donde circularon imágenes de los volantes lanzados desde el aire, presuntamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación que amenazaba a grupos rivales.

En mayo de 2021, decenas de familias de este municipio fueron desplazadas de sus comunidades a causa de diversos enfrentamientos entre grupos delictivos.