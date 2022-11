Tambalea el informe sobre caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo ante que los mensajes de WhatsApp que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia utilizó como base para su investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no es posible saber su origen.

Carlos Beristain, integrante del GIEI, dijo en conferencia de prensa que no es posible verificar el dispositivo en el que está configurada la cuenta de WhatsApp, además de que se muestran diferencias en la escritura, en la aplicación de los mensajes y “no pueden considerarse como una prueba digital y no garantizan originalidad”. Explicaron que hay inconsistencias en las versiones de WhatsApp que aparecen en las capturas de pantalla.

Además de que las palomitas azules, que implementó la aplicación para la verificación de envío y recepción no coinciden, pues esta modalidad se implementó en noviembre del 2014, y los mensajes habrían sido enviados en septiembre de ese año.

“El ‘doble check azul’ en algunos mensajes capturados mediante screenshot aparentemente en octubre de 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la App el 20 de noviembre de 2014”, dijo Carlos Beristain.

“Como conclusión del presente análisis forense, se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp y que lo que se tiene como evidencia son ficheros tipo capturas de pantalla que no garantizan la originalidad de estos”, dijo Francisco Cox sobre el informe presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes, quien aprovechó para reiterar las críticas del grupo contra la Secretaría de la Defensa Nacional a la que señaló de no proporcionar todas las informaciones clave que tienen del caso, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las fuerzas armadas apoyar en las investigaciones.

Asimismo, anunció que el grupo, que se creó hace cuatro años por un acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas y Estado mexicano, se reducirá a dos miembros.