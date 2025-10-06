Taylor Swift desmiente rumores sobre su carrera musical en entrevista con Scott Mills

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Taylor Swift habló sobre su nuevo álbum "The Life of a Showgirl" en una entrevista con Scott Mills para BBC Radio 2, compartió detalles sobre el éxito de su más reciente producción.

El disco de la artista ha vendido más de 2,7 millones de copias según Billboard, y 12 de sus canciones figuran en el Top 50 Global de plataformas como Spotify.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el presentador Scott Mills le hizo una pregunta relacionada con su vida personal y su relación con Travis Kelce.

Mills mencionó las teorías que circulan en internet sobre un supuesto impacto negativo que podría tener su matrimonio en su carrera musical.

"Taylor, no me digas que este es tu último álbum", comentó el conductor, aludiendo a los rumores.

Ante ello, Swift reaccionó sorprendida: "¿Qué? No (...) Acabo de ver a algunos fans diciendo: 'Bueno, se va a casar y luego tendrá hijos, así que este será su último álbum´", explicó.

Momentos después, la cantante fue contundente y calificó la pregunta como inapropiada. "Qué comentario tan ofensivo. La gente no se casa por eso, para poder dejar su trabajo. Para mí, también es música", respondió con firmeza.

En un intento por suavizar la tensión, Mills intervino diciendo que "los fans simplemente estaban entrando en pánico". Swift aprovechó el momento para aclarar cómo vive su relación con el jugador de la NFL.

"Ah, ya sé, a veces les encanta entrar en pánico, pero me encanta la persona con la que estoy porque le encanta lo que hago y le encanta lo mucho que me siento realizada haciendo arte y música", expresó.

La cantante agregó: "Eso es lo mejor de Travis. Le apasiona tanto lo que hace que el que yo también lo haga... nos conecta".

Las declaraciones de Taylor Swift no pasaron desapercibidas. La pregunta "ofensiva" abrió un debate en redes sociales y medios especializados: ¿la felicidad de la artista influye en la calidad de su música?