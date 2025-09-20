Taylor Swift anuncia función de cine especial por nuevo álbum

El nuevo álbum de Taylor Swift, "The life of a showgirl", ha generado revuelo a nivel internacional desde el día en el que la cantante estadounidense hizo el anuncio oficial.

Recientemente, Taylor Swift ha vuelto a romper el internet con el anuncio de la proyección de una película exclusiva por el lanzamiento de su doceavo álbum -sin contar las regrabaciones-, llamada "The Official Release Party of a Showgirl".

A través de sus redes sociales, la cantautora publicó el póster de la proyección junto con la invitación oficial a sus fans para asistir a las funciones de cine que celebrarán el lanzamiento de su nuevo disco.

"Parece que es hora de desempolvar ese atuendo del Eras Tour o ese cárdigan naranja... Bailar es opcional, pero muy recomendable", anunció Swift.



¿Qué es "The Official Release Party of a Showgirl"?

"The Official Release Party of a Showgirl" serán las proyecciones en cines que se harán por el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl".

La película constará del video musical del primer sencillo del álbum "The Fate of Ophelia", imágenes nunca antes vistas del detrás de cámaras del video, explicaciones detalladas de lo que inspiró este nuevo disco de la cantante y los videos de lyrics de las demás canciones de "The Life of a Showgirl".

En Estados Unidos, las proyecciones únicamente se realizarán del 3 al 5 de octubre y las funciones y accesos serán limitados.



¿"The Official Release Party of a Showgirl" se estrenará en México?

Aunque Taylor Swift hizo el anuncio exclusivamente para funciones en Estados Unidos, todo indica que a México también llegarán las funciones especiales de la cantante.

A través de redes sociales tanto Cinépolis como Cinemex repostearon la publicación de Swift, dando a entender a los millones de swifties mexicanos que habrá boletos para este evento en salas nacionales.

Hasta ahora, no se tiene más información sobre la venta oficial de boletos en ninguna de las dos cadenas, los cines en los que se proyectará la película, los precios de las entradas ni las fechas que los swifties deberían apartar para asistir; sin embargo todo apunta a que pronto saldrán más detalles.





