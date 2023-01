Tema energético es cuestión de negocios, no de soberanía, aseguran EU y Canadá

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Comercio de Estados Unidos, la ministra de Pequeñas empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio internacional de Canadá, Mary Ng, dijeron a los sectores privados de los países socios del T-MEC que el tema energético no es cuestión de soberanía, sino de negocios.

El presidente del Consejo Nacional de la industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández, dijo que durante la reunión con las ministras estadounidense y canadiense la mayor coincidencia fue que para las funcionarias es importante garantizar la seguridad energética en Norteamérica.

Hernández dijo a EL UNIVERSAL que tanto Raimondo como Ng expusieron que las cuestiones energéticas no son un tema de soberanía, sino cuestiones ligadas al comercio.

El líder de los maquiladores comentó que para los industriales es importante que los requerimientos energéticos de la industria no se conviertan en un cuello de botella en el futuro.

Expuso que los representantes del sector empresarial de los tres países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) coincidieron en que es necesario que haya leyes y reglas más flexibles para que el sector privado pueda acceder a los minerales que requiere la industria.

Hernández aseguró que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, les dijo que se tiene una falsa concepción de que las empresas se pueden instalar y empezar a producir a los tres meses después de que se instalan en algún lugar; sin embargo, tiene que pasar de un año a un año y medio para que empiecen a fabricar.

Añadió que el Primer Ministro canadiense les dijo que es importante empezar a hablar y a trabajar para que Norteamérica sea un todo y dejar de pensar en que son tres países distintos.

Dicha reunión empresarial y con funcionarios de los tres países la tuvieron ayer lunes, como parte de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participaron también los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes; de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Así como de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker; Consejo Mexicano de Negocios, Antonio Del Valle; Consejo Nacional Agropecuario, Juan Carlos Cortina, y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, entre otros.