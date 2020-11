Temen repunte de Covid en Yucatán por relajamiento de medidas

Empresarios locales expresaron preocupación por un posible repunte de contagios de Covid-19 debido al relajamiento de las medidas sanitarias por parte de la población. Alertaron que, de incrementar el número de personas hospitalizadas, podrían ordenarse nuevos cierres de negocios y horarios restringidos para el sector comercial y de servicios.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Fernando Muñoz Carrillo, reconoció que perciben que cada día más personas evaden la responsabilidad de usar el cubrebocas, atender las medidas de limpieza e higiene y mantener la sana distancia. "Estamos pidiendo a las autoridades exigir con mayor responsabilidad a la población que no esté relajando las medidas sanitarias en eventos públicos con más personas de las exigidas, en tiendas y comercios donde no se están respetando estas normas que se mantienen como vigentes por mantenerse el semáforo naranja", declaró el líder empresarial.

Muñoz Carrillo manifestó que la Canaive redoblará esfuerzos en la campaña "Cubre Tu Boca Né" para que las personas se comprometan a cuidar de sí mismas y a los demás y que se mejoren las condiciones biosanitarias que se exigen en sitios públicos, comercios y espacios privados. Advirtió que un rebrote del coronavirus sería grave para la población, el sistema hospitalario y la economía en general tanto en Yucatán como en el país.

"Exigir el compromiso de cuidado y también de responsabilidad de no salir si tiene síntomas o ha estado en contacto con alguna persona que esté infectada es vital y que acuda a los organismos de salud para su atención", pidió. Hizo notar que en ciudades de Europa hay rebrotes que han obligado a volver al confinamiento total.

"No hay que esperar que nos pudiera ocurrir algo así", dijo. "La apertura de playas, la ampliación de horarios en súper mercados, tiendas y comercios, plazas y parques debe de tener siempre un control. Y (hacemos) la exigencia a la población de no reducir sus condiciones de seguridad y protección para mantener los espacios adecuados para la sana convivencia, evitar nuevas cadenas de contagios e ir tomando un paso de recuperación en las tareas económicas", expresó.