Temporal, la suspensión de la excarcelación del agresor de María Elena Ríos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La saxofonista María Elena Ríos confirmó que fue suspendida de manera temporal la liberación del expriista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio en su contra.



Luego de que Ríos denunció una serie de irregularidades en su caso, fue notificada vía correo electrónico sobre la revisión de un recurso de impugnación que presentó.

"La jueza Martha Santiago Sánchez resolvió un recurso de apelación tras la resolución de arbitrariedades y corrupción por parte de Teódulo Pacheco Pacheco, al otorgarle prisión domiciliaria a Vera Carrizal. La resolución fue que por el momento no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario, no es definitivo", dijo la joven en un video colgado en su cuenta de Twitter.

Además informó que ya solicitó una impugnación y continuará pendiente para revisar a los magistrados de su caso para que no otorgue la prisión domiciliaria a Vera Carrizal.

De igual forma la saxofonista oaxaqueña agradeció el apoyo de todas las personas que han estado pendientes de su caso y pidió que "no la dejen sola.

"No me suelten, no me dejen, existe una alta probabilidad de que Vera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con un 95% de impunidad es sinónimo de libertad", dijo finalmente.

Ayer, el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, informó que un juez suspendió la orden de traslado de Vera Carrizal a la casa en donde continuaría su proceso en arraigo domiciliario.

El funcionario indicó que la nueva resolución fue dictada durante la noche del martes, luego de que un juez federal ordenó el cambio de la medida cautelar a Vera Carrizal, quien se encuentra en prisión preventiva.

María Elena Ríos destacó en entrevista con El Universal que el domicilio donde su presunto agresor continuaría su proceso no cumplía con los requisitos de arraigo.