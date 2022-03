Tenemos la certeza de que saldrá libre: hijos de Alejandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los proyectos para amparar a la excuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero y a su hija, los hijos de Alejandra Cuevas, en un abrazo en conjunto a las afueras de las puertas de la Corte dijeron que piden que los ministros resuelvan a la mayor brevedad posible el tema para que liberen a su madre, ya que tienen la certeza de que saldrá libre.

"Tenemos la certeza de que los ministros resuelvan a favor y que liberarán mi mamá, si ya cinco dijeron amparo liso y llano, imagínate contar con un voto más. Todo es una fabricación, por eso los ministros fueron más allá, al analizar que esto fue una fabricación absoluta", dijo Alonso.

Fue en punto de las 11:30 horas cuando los hijos de Alejandra Cuevas y nietos de Laura Morán acudieron a la SCJN para manifestar su sentir ante la resolución de amparo que los ministros debatirán en el caso de sus familiares.

Su llegada fue anunciada cuando familiares de las inculpadas colocaron un cuadro con la imagen de Alejandra Cuevas ante la entrada del recinto.

Al mismo tiempo, la Organización de Intérpretes y Traductores se manifestaba a las afueras de la SCJN por incumplimiento de pagos del año 2018.

Así, entre huapangos y pancartas de las manifestantes, los hijos de Alejandra Cuevas tomaron un micrófono, el cual les prestó la organización y manifestaron su sentir ante de resolución de los magistrados.

Fue el hijo mayor de Alejandra Cuevas, Alonso, quien tomó la palabra, después de intentar ingresar a la SCJN y no lograrlo.

"Este caso no solo es por la inocencia de mi madre, sino por las incontables violaciones al debido proceso que ha llegado aquí, al máximo tribunal de justicia del país y nosotros lo que le hemos pedido a cada ministra y ministro que sesionarán hoy en el pleno, no solo es su libertad, sino también sus vidas. Esto no es más que una persecución con toda la fuerza del Estado", comentó.

Luego tomó la palabra, Gonzalo, quien resaltó que el fiscal general de la Nación no puede estar por encima de los poderes jurídicos de la nación.

"Alejandro Gertz Manero no pude ser más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni del Poder Legislativo, y como lo hemos vivido en carne propia, el fiscal controla el aparato judicial, por eso tenemos la confianza de la Suprema Corte de Justicia para que termine con esta atrocidad jurídica", dijo.

Ana Paula resaltó que es necesario darse cuenta de que se necesita justicia, en un país en donde ministerios públicos no hagan este tipo de complots para que se haga justicia y para que les regresen a su madre.

Tres horas después, SCJN desechó los proyectos para amparar a la excuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero y su hija, por lo que se realizará una nueva propuesta para analizar el fondo del caso.

A lo cual los hijos de Alejandra Cuevas en un abrazo, dijeron que piden que los ministros resuelvan a la mayor brevedad posible para que se resuelva el caso y liberen a su madre.

A pregunta expresa de qué mensaje le mandan al fiscal, Alonso reiteró su petición: ¡Que renuncié!

"¡Que renuncié! Que se someta a un proceso, que vaya a compadecer al pleno, porque no tiene el valor, saben por qué no quiere compadecer al pleno, porque el fiscal sabe que se va a desplomar ante los hechos y la evidencia que tenemos. Que no sea cobarde. Eso es mi declaración para él, para que lo destituyan, lo juzguen y lo encarcelen, porque si alguien merece estar en la cárcel es él", finalizó.