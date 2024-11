“Tenemos plan para enfrentar deportaciones”

CIUDAD DE MÉXICO.- Al expresar que no está de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja en una estrategia para eventualmente enfrentar deportaciones masivas como amenazó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previamente a ello en demostrar que no tienen por qué deportar a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que, al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo.

Este jueves, en conferencia de prensa la Mandataria aseguró que cuando se realicen las reuniones con el equipo del próximo presidente de Estados Unidos su gobierno expondrá la importancia del trabajo que realizan los mexicanos en ese país, no sólo por el pago de impuestos, sino porque su trabajo es de primera y EU necesita contar con esos trabajadores para su economía.

Expuso que de manera paralela su gobierno trabaja en el fortalecimiento de los consulados de México en EU.

“Porque he leído por ahí que dicen que ‘la Presidenta y su equipo no están preparados’. No, sí tenemos un plan, estamos preparados y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer estas conversaciones con el equipo del presidente Trump”, aseguró.

Explicó que junto a su gabinete de gobierno desarrolla un plan en caso de que el futuro presidente estadounidense realice deportaciones masivas.

Ayer jueves, detalló, se reunió con integrantes de su gabinete para abordar el tema y preparar distintos asuntos para cuando llegue el momento de reunirse con el equipo estadounidense.

Se trata de los temas que a su gobierno le interesa tratar con la futura administración Trump, como son comercio, migración, seguridad y hasta cuestiones culturales de amistad, todo lo que está relacionado con el trato bilateral y trilateral también con Canadá, en el caso del acuerdo comercial T-MEC.

“Todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a los mexicanos en Estados Unidos”, aseveró la Jefa del Ejecutivo.