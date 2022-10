Tenemos un Presidente que miente: Creel M.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel afirmó que en México “tenemos un Presidente que miente”.

Al participar en el foro denominado “Cambiemos México, Sí hay de otra”, responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador de dividir al país.

“Tenemos un Presidente que divide, que confronta, que llama a unos traidores, que cataloga en buenos y malos, tenemos un Presidente que miente, porque dijo que habría menos pobres, que en materia de salud estaríamos como Dinamarca, miente y eso no lo vamos a permitir porque aquí hay de otra”, declaró desde un centro de convenciones ubicado al sur de la Ciudad de México.

Creel Miranda denunció que en México tenemos a un Presidente que no dialoga. “Llevamos cuatro años y no se ha atrevido a dialogar con nosotros, yo voy a seguir insistiendo porque sin diálogo no hay democracia”, declaró el panista.

El legislador panista, acusó además de que el titular del Ejecutivo, viola la Constitución.

“Tenemos a un Presidente que dice que la Constitución no es la Constitución, estamos en el México del decreto del Presidente. Queremos Estado de derecho en donde la Constitución sea la Constitución, la ley sea la ley, claro que sí se puede, y sí hay de otra con Acción Nacional”, dijo.