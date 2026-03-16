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"Tener un México sin corrupción, es posible"

Por El Universal

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
"Tener un México sin corrupción, es posible"

Ciudad de México.- Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor Superior de la Federación, dirigió su primer mensaje a servidores públicos durante el cual aseguró que "un México sin corrupción es posible".

"Quiero agradecerles por creer, como yo, que un México sin corrupción es posible, y que está en nuestras manos hacerlo realidad", declaró el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"La corrupción, en los lugares donde todavía existe, es inaceptable; segundo, estamos aquí para proteger los recursos del pueblo; tercero, es momento de terminar con la impunidad", aseveró el titular del máximo órgano fiscalizador del país.

Asimismo, agregó que la fortaleza de la Auditoría Superior está en la solidez de sus resultados, en la calidad de su trabajo, en la celeridad de sus procesos y en la credibilidad que genere ante la sociedad. 

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"Y, lo más importante, hoy más que nunca, el ciudadano debe ser valorado, empoderado y escuchado. La lucha contra la corrupción no puede sostenerse únicamente desde dentro de la institución. Por ello, les instruyo a cada uno de ustedes a siempre velar por atender al ciudadano, nos debemos al pueblo", sentenció el auditor.

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