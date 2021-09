"Tengan confianza, yo lo voy a resolver", dice AMLO a personal de salud de Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició esta tarde su gira de trabajo por Oaxaca, en donde visitará los avances del Corredor Interoceánico.

Durante su trayecto al puerto de Salina Cruz, el titular del Ejecutivo fue abordado por trabajadores de la salud que han sido despedidos, quienes le pidieron su intervención para ser recontratados, a lo que el presidente López Obrador les pidió tener confianza y les aseguró que "yo lo voy a resolver".

"Somos los eventuales, los verdaderos eventuales. Queremos por favor que nos haga justicia laboral. Hay compañero desde dos hasta 19 años que han sido cesados; somos desde médicos trabajadores sociales, especialistas, doctores, camilleros. Todos, todos estamos cesados.

"Nosotros somos los verdaderos eventuales, somos los que no tenemos base, no tenemos seguridad social. Somos 2 mil 600 a nivel estatal", dijo una trabajadora de la salud al Mandatario federal.

"Sí, vamos a ver, es lo que me han venido planteando en el camino compañeras y compañeros de ustedes.

"Lo voy a ver, tengan confianza, yo lo voy a resolver. Lo voy a ver con Juan Ferrer, director del Insabi, y lo tengo que ver con Zoé Robledo, director del IMSS, porque lo que quiero ver es que, si los podemos pasar al IMSS Bienestar, y ya de esa manera quedan basificados para toda la vida", respondió el Mandatario federal abordo de su camioneta, quien continúo su trayecto.

En su cuenta de Twitter, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, informó que acompañará al presidente López Obrador en esta supervisión de obras y detalló que se evaluarán los avances de la escollera en el puerto de Salina Cruz, así como los trabajos que se llevan a cabo en la carretera Mitla-Tehuantepec.

"Paisanas, paisanos, estamos arrancando una gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me encuentro en el Istmo, en Salina Cruz y estaremos evaluando el avance de la escollera del Interoceánico. Posteriormente estaremos trasladándonos la carretera Mitla-Tehuantepec para ver los avances.

"El día de mañana estaremos en Oaxaca, entre otros temas seguramente vamos a tocar también el tema de salud", dijo.

Este lunes por la mañana, el presidente López Obrador encabezará la reunión de su gabinete de seguridad y su tradicional conferencia de prensa en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.