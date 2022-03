"Tengo cosas más importantes" que atender, dice AMLO sobre Scherer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se pronunciará sobre los señalamientos que hizo su exconsejero jurídico Julio Scherer, quien acusó una campaña en su contra por parte de la senadora Olga Sánchez Cordero y del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues manifestó que tiene "otras cosas mucho más importantes" que atender.



En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este caso "si lo amerita" es asunto de ministerios públicos y juzgados.

"En el caso, el asunto de Julio con el fiscal nosotros no nos vamos meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas. Si acaso, si lo amerita lo circunstancia, es cosa de las agencias del ministerio público y de juzgados, no me voy a meter en eso, tengo, la verdad, otras cosas que considero más importantes, mucho más importante.

"Nosotros tenemos como objetivo principal lograr la transformación del país, y estoy hablando de que antes la política era asunto de políticos, ya ahora la política es asunto de todos y para todos", dijo.