"Tengo miedo de empeorar", dice niño de 12 años con Covid

Cansancio, dolor de cabeza y sensación de desmayos, son los síntomas que Ledais, un niño de 12 años, ha experimentado en su lucha contra el Covid-19 en su casa en Ecatepec, Estado de México.

"Tengo miedo de que empeore y no vaya a salir bien de esta", dice el menor, quien la mayor parte del día permanece exhausto sobre la cama.

En el programa de Ciro Gómez Leyva para Imagen Televisión se presentó la historia de Ledais, quien a sus escasos 12 años, ha tenido que lidiar con los daños que causa el coronavirus en los niños.

Rocío González, madre de Ledais, señala que su hijo no es el único menor contagiado en la colonia Ciudad Azteca de Ecatepec, pues como trabajadora de una farmacia de la zona ha recibido muchas recetas por Covid en menores.

"Los síntomas que presentan los niños son muy diferentes a los que presentan los adultos. El empezó con la gargantita, como un síntoma normal de gripe", explicó.

Pese a que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la mortalidad por Covid-19 en adolescentes y niños continúa siendo baja durante la tercera ola, la madre de Ledais teme por la salud de su hijo.

Destacó que no hospitalizó a su hijo por miedo a que el menor ya no volviera a casa.

"Con todas las cosas que se oyen, sí da un poquito de miedo", confesó la madre de Ledais.

Al ser cuestionada sobre el regreso a clases en semáforo rojo, contestó que no está de acuerdo con la decisión.

"Yo era de las mamitas que pensaba que sí, pero hoy definitivamente, no, los niños se van a contagiar todavía más, ellos no están vacunados", aseguró.