"Tengo una aceptación del 70%", dice AMLO luego de ser increpado por una mujer en un vuelo

Luego de que fue increpado por una mujer en el vuelo de la ciudad de México a Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está consciente de que no son pocos quienes están en su contra, pero no todos son fifís, pero si "aspiracionistas".

"Ayer veníamos en el avión y se paró una joven en el vuelo y se aventó un discurso en contra mía, pues sí estoy consciente de eso, porque no son pocos, tengo aceptación del 70%, pero tengo como el 26 o 28% en contra.

"Estamos hablando de 20 o 30 millones de personas, claro no hay 25 o 30 millones de fifís, de oligarcas, pero si hay mucho aspiracionismo, es un modelo que impusieron, que siempre ha existido en todo el país, aquí en Yucatán había esclavitud en la época de Porfirio Díaz, se abolió en 1914... Hablar de eso hasta molesta".

Señaló que sus adversarios se sienten "desplazados porque se creían los dueños de México. "El que encabeza este movimiento Claudio X. González, él viene de ahí, su papá, una especie de Fidel Velázquez, pero del sector empresarial y luego están los científicos, los intelectuales orgánicos de ahora, Woldenberg, Aguilar Camín, Krauze, Roger Bartra, y los medios".

Ironizó al señalar cómo será la cobertura mediático de la marcha del domingo "igual que cuando nosotros nos manifestábamos, pero bueno así es esto y celebro que haya estas manifestaciones por dos razones: primero, porque se demuestra que vivimos en un país democrático y se garantiza el derecho a disentir y segundo, porque se quitan máscaras, se combate la simulación, hay definiciones".