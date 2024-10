Controversia por detención del Mayo Zambada

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió durante su conferencia matutina de este miércoles al embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, que "el fin no justifica los medios", con respecto a la captura del presunto narcotraficante Ismael 'el Mayo' Zambada.

La respuesta de la gobernante se produjo después de que el diplomático de EE.UU. expresó su "sorpresa" porque en vez de que se celebrara la detención del Mayo, el Gobierno mexicano pidió explicaciones sobre cómo ocurrió.

"El fin no justifica los medios, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo, y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del estado de derecho, de la soberanía. Es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin", replicó Sheinbaum.

Con la respuesta de la mandataria sigue la tensión entre Estados Unidos y México por el arresto de Zambada, quien fue llevado a territorio estadounidense en un avión, al parecer engañado por otro líder criminal, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, sin el aparente conocimiento de las autoridades mexicanas.

En la conferencia matutina del martes, el fiscal general de la República mexicana, Alejandro Gertz, tildó de "secuestro" la detención del Mayo y alegó que desde EE.UU. no se ofrecía información suficiente sobre la captura, lo que el embajador estadounidense desmintió en una rueda de prensa posterior.

"A mí me sorprende tanto que no se pueda decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado en los últimos tres años", respondió Salazar, inquirido por las demandas de información emitidas por la Fiscalía General de la República mexicana.

Sheinbaum coincidió con Gertz en sus demandas e insistió en que la manera en la cual se hizo la detención no es la correcta, pese a que Estados Unidos niega cualquier participación de cuerpo policial o agencia norteamericana en el operativo.

"Para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin, entonces el fin no justifica los medios", insistió la presidenta de México.

El arresto de Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, entregado a Estados Unidos por otra facción del mismo grupo criminal el pasado 25 de julio, ha desencadenado un baño de sangre en el estado de Sinaloa, donde los asesinatos y tiroteos se cuentan por cientos desde agosto pasado.