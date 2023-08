TEPJF advierte posible violencia política de género de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez pueden constituir violencia política de género, por lo que ordenó al INE realizar un nuevo análisis de medidas cautelares.

En sesión no presencial y por mayoría de votos, el TEPJF ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a que en 24 horas emita un nuevo acuerdo en el que, a partir de reconocer utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas, se determinen las medidas correspondientes.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó imponer medidas por posible violencia política de género cometidas por el Presidente de la República contra la senadora Xóchitl Gálvez al considerar que se trataban de expresiones enmarcadas en el debate político.

El TEPJF recovó el acuerdo de la Comisión, que rechazó las medidas cautelares solicitadas por Xóchilt Gálvez, en su carácter de ciudadana, senadora y aspirante a ser la responsable para la construcción del Frente Amplio por México, en contra del titular del ejecutivo federal y diversos servidores públicos.

La senadora presentó una denuncia por presunta violencia política de género, derivado de las expresiones realizadas por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas del 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio.

La senadora del PAN solicitó medidas cautelares para que se ordenara a los sujetos denunciados el retiro y la no reproducción, en portales oficiales, de las expresiones denunciadas. Además, solicitó una tutela preventiva para que el Presidente de la República se abstuviera de emitir mensajes constitutivos de violencia política de género.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas solicitadas argumentando que de los portales oficiales las conferencias matutinas del 3, 4 y 5 de julio, por lo que se habían atendido.

Respecto al resto de las conferencias matutinas denunciadas, consideraron que contenían temas de interés público, sin que se refiriera a la denunciante por su condición de mujer.

Al respecto, el pleno, a propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, revocó la determinación del INE al advertir que las conferencias matutinas de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, sí se advierten expresiones que, de un análisis preliminar, pudieran constituir violencia política de género en contra de Xóchilt Gálvez.

Señaló que se pretende transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres.