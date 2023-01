TEPJF no debe limitar libertad de expresión: Damián Zepeda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El senador del PAN, Damián Zepeda, se manifestó en contra de que se sancione a los actores políticos por ejercer su libertad de expresión, como en el caso de las llamadas "corcholatas" de Morena, que han sido señaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral (TEPJF) por diversas violaciones a la ley electoral, porque pareciera que "hay una ley mordaza".

Al opinar sobre lo publicado este martes por EL UNIVERSAL, en el sentido de que aspirantes a la candidatura presidencial de Morena han incurrido en faltas al marco legal sin que hayan recibido sanción alguna por parte de sus superiores, el legislador panista señaló que México cometió un error al avanzar a una legislación tan acotada como la que ahora tenemos.

"Eso no es democrático, el decir a la gente no hables, no opines, no expreses tus aspiraciones, no es democracia. A mí me parece que es un exceso y que va en contra de la democracia, lejos de fortalecerla la debilita. Tú volteas a Estados Unidos, volteas a Europa y nadie tiene limitado expresar lo que piensa y lo que quiere hacer en el futuro, esa es una falsa idea en México de que eso es lo correcto, yo no lo comparto, me parece que en una democracia es sano tener la mayor libertad posible", consideró.

Dijo que el papel de la oposición no es denunciar constantemente lo que hacen los demás, sino tener la iniciativa de hacer cosas para demostrarle al país que hay una alternativa distinta y que se puede presentar de cambio verdadero de cara al futuro.

"Yo creo que la oposición no puede estar esperanzada en que se sancione a los actores políticos progobierno, sino que creo que nosotros deberíamos de dejar de estar quejándonos o llorando nada más por lo que hacen los demás y ponernos a hacer lo propio. A mí me parece que en una democracia avanzada, hay libertad de expresión", expuso.

Lo que Damián Zepeda sí exige es que el TEPJF sancione el uso político de los recursos públicos por parte de quienes son funcionarios y al mismo tiempo pretenden la candidatura presidencial de Morena.

"Ahí sí me parece que ha faltado contundencia, porque es evidente que ha habido en muchos casos uso de recursos públicos para favorecer a algún partido político o alguna candidatura claramente y eso sí es ilegal y eso está mal y eso debe ser penado con contundencia.

"¿A qué me refiero?, es evidente todo este despliegue que hay nacional, partiendo desde el ejercicio de gobierno, es evidente que las Mañaneras son un acto de propaganda gubernamental porque ya es sistemático el aparecer; igual con algunas de las ´corcholatas´, que desde su cargo claramente están haciendo campañas, yo ahí sí creo que es un exceso y hay uso de recursos públicos en muchos casos y debería ser sancionado", puntualizó.