TEPJF resuelve: No fue violencia política llamar "traidores a la patria"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, no cometieron violencia política e institucional por llamar "traidores a la patria" a legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En primera instancia, la Sala Especializada había determinado que el presidente López Obrador, la jefa de Gobierno capitalina y el diputado federal habían cometido esta violencia, pero por unanimidad, la Sala Superior revocó la sentencia.

Al respecto, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón recordó que sí se confirmó la calumnia electoral contra los legisladores, pero esto no basta que automáticamente se cometa violencia política.

"En un análisis de fondo de las expresiones, se considera que no hay violencia política en virtud de que no se ejerció el cargo público para obstruir que las diputaciones denunciantes ejercieran su función para votar", expuso.

El proyecto señala que no se acredita la violencia política porque no se comprobó a partir de estos señalamientos se haya tratado de obstruir el cargo de los legisladores, ni se observó un actuar sistemático.

También rechazó la existencia de violencia institucional, al señalar que se requiere imputarla agentes del Estado que hayan desplegado o ejercido sus atribuciones, facultades o competencias para violar de manera grave los derechos humanos de las personas afectadas.