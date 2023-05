TEPJF va por nueva investigación contra "corcholatas" de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó investigar nuevamente las declaraciones de las "corcholatas" de Morena en un mitin en Toluca, Estado de México, para determinar si existieron actos anticipados de campaña y vulneración al principio de imparcialidad.

La Sala Especializada del TEPJF había declarado la inexistencia de estas infracciones, sin embargo, la Sala Superior aprobó por unanimidad que se realice un nuevo análisis del caso.

Lo anterior, al considerar que "se requirió elementos adicionales no previstos por la normativa o doctrina jurisprudencial de la Sala Superior, por lo que deberá analizar nuevamente las expresiones denunciadas".

La denuncia se realizó contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard por su participación en un evento masivo en Toluca, Estado de México, el 12 de abril de 2022.

El evento se realizó en el marco del arranque de los procesos electorales en Coahuila y Estado de México, previo a la definición de los candidatos a la gubernatura.

En su análisis, la Sala Especializada determinó que las expresiones de las "corcholatas" pudieron trascender a la ciudadanía, ya que se realizó en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, y se difundió en redes sociales.

No obstante, señaló que no se acreditó una sistematicidad por lo que no existen elementos suficientes para afirmar que el evento forme parte de una estrategia de promoción anticipada a partir de una planificación coordinada, con objetivos claros y predefinidos.

Sin embargo, tras la resolución de la Sala Superior, se tendrá que llevar a cabo un nuevo análisis del caso.