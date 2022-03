"Terror que viven mujeres no pasa desapercibido", dice Ken Salazar

La violencia en contra de las mujeres hace que den ganas de llorar. En ese ámbito, México y Estados Unidos van por buen camino: en el combate a la delincuencia que, en muchas ocasiones, recae también en las mujeres, aseguró en el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar.

En el marco de la conferencia Mujeres y Seguridad, el diplomático estadounidense destacó que no pasa desapercibido el terror que viven mujeres tanto en su país como en México, pero el trabajo avanza.

"A veces uno se pone a pensar: ¿cómo puede ser, cómo pasan todas estas cosas, la corrupción, la violencia de género? Casi se quiere uno poner a llorar, pero vamos en muy buen camino", subraró Salazar.

El diplomático insistió que el trabajo binacional va bien, se hacen cambios y no puede haber desvío y presumió a las mujeres que le acompañan a hablar sobre temas de seguridad con el gobierno mexicano.

"El mundo va a mejorar cuando tengamos más mujeres en posiciones de liderazgo, ellas van a cambiar el mundo. Si no se cambia, se puede ver el terror en que viven mujeres aquí en México, en Estados Unidos, en las ciudades, en los campos rurales, pueden creer que se pierde la fe, pero los que trabajamos en este tema tenemos fe, vamos por buen camino", dijo.

Visiblemente emocionado, el embajador estadounidense recordó que el 9 de octubre de 2020 se firmó el Entendimiento Bicentenario y se abrió una nueva etapa de trabajo conjunto, reconociendo que los problemas que se enfrentan de uno y otro lado de la frontera, son conflictos de las dos naciones y llamó a hacer más cosas por los dos países, por las mujeres, para que este género tenga más espacios de participación en todos los ámbitos y a todos los niveles.

En el acto, que se realizó en un hotel de la Ciudad de México, lanzó vivas por las mujeres en México, en Estados Unidos y aquellas que trabajan en la seguridad, la igualdad y la protección del género.

Cifras de violencia de género, al alza

Valeria Hamel, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), expuso que las cifras de violencia en contra de las mujeres hablan de un crecimiento sostenido. Tan sólo entre 2015 y 2018, dijo, se tuvo un aumento de 17.5% en la violencia de género, para 2019 se registró una desaceleración de 4.4%.

Durante 2020, detalló, 76% de las lesiones ocurrieron en el hogar; en 73% de los casos el victimario tenía algún parentesco con la víctima, en su mayoría se trata del esposo, exmarido, pareja, hijo, padre o hermano.

Un 80% de los agresores son hombres y 82% de las víctimas son niñas y adolescentes.