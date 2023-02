Testimonio de "Rey" Zambada contra García Luna se extiende al martes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Este martes continuará el testimonio de Jesús "Rey" Zambada en el juicio contra Genaro García Luna. La defensa no terminó de interrogarlo, por lo que mañana subirá de nuevo al estrado.

En sus últimas declaraciones, el "Rey" se negó a mostrarse como el asesino cruel que describió la defensa de García Luna, el exsecretario mexicano de Seguridad que enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos por narcotráfico y uno por mentir a las autoridades migratorias.

Zambada indicó que él actuaba más bien como conspirador e incluso mencionó que se volvió narcotraficante porque ese era "su destino", dado que su hermano, Ismael "Mayo" Zambada, era uno de los líderes del narco, aliado de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

El "Rey", sentenciado en marzo de 2020 a 12 años de prisión en Estados Unidos, se encuentra actualmente en libertad bajo fianza, con la condición de que comparezca y testifique en juicios de alto nivel, como el de "El Chapo" o el de García Luna.

Se prevé que mañana martes habrá dos breves testimonios de funcionarios del gobierno estadounidense. Por su parte, la defensa dijo que llamará a un testigo, que no identificó, aunque prevé que el interrogatorio no se prolongue más allá de media hora.

El cierre de argumentos en la corte del Distrito Este de Nueva York se daría, bajo estas condiciones, el miércoles. Después, el jurado deberá deliberar si el acusado es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.