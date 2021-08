Tiburones devoran e impiden rescate de un cadáver en Isla Alacranes

Una embarcación que se encontraba cerca del Arrecife Alacranes, a 124 kilómetros al norte de este puerto, el principal de Yucatán, reportó el hallazgo de un cuerpo flotando en estado de descomposición cerca de la Isla Pérez, o mejor conocida como Isla Alacranes.

Inmediatamente, un equipo de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) se dirigió al lugar de los hechos para recuperar el cadáver, el cual fue localizado por los elementos de la corporación policíaca.

Los primeros reportes indicaban que el cuerpo se hallaba en estado de putrefacción y no tenía piernas.

Sin embargo, el equipo de rescate no pudo recuperar el cadáver porque, justo cuando iban a hacerlo, unos tiburones se lo llevaron hasta el fondo del mar. Esto último fue grabado en video por los elementos de la SSP.

El cadáver fue avistado por pescadores que reportaron el hallazgo a la 9a. Base Naval de Yucalpetén, la cual a su vez contactó a la SSP para realizar el rescate.

Al momento se desconoce la identidad del cuerpo. Se presume que pudo haber sido un pescador, sin embargo, no hay reportes en esa zona de hombres de mar extraviados.

Se informó al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias que este asunto pueda derivar.