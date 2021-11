"Tienda física" de Shein en la Sierra Sur de Oaxaca se vuelve viral

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Un video en TikTok que muestra una tienda de ropa con el nombre de "Shein", enclavada en San José del Pacífico, famoso destino turístico en la Sierra Sur de Oaxaca, se hizo viral en redes por el ingenio de la persona que emprendió el negocio. "Cuando creíste verlo todo... En lo más recóndito del pueblo #nenis", publicó la usuaria @aliolivera_lpz en su cuenta, junto con un video de la fachada de la tienda.

"¡Ya tengo tu pedido, neni!", dice la leyenda inscrita en el muro del negocio, en referencia a las mujeres que se dedican a vender sus productos en internet y que proliferaron en tiempos de pandemia, como una manera de apoyarse económicamente.

El video cuenta hasta el momento con 1.1 millones de reproducciones, 30.6 mil likes y ha sido compartido 2 mil 556 veces; cifras no esperadas para una cuenta personal que sólo tiene cuatro videos y 355 seguidores. Decenas de usuarias no se hicieron esperar y manifestaron en los comentarios su apoyo al emprendimiento de la persona que puso la tienda, así como elogios y deseos para que venda mucho.

"Una chingona, la que lo puso. Que su negocio se llene de muchas ventas", señaló la usuaria con mayor número de likes, con 4 mil 580. "Esas son las personas que luchan por su sueño, sin miedo al éxito", señaló otra más, cuyo comentario tiene mil 794 likes.

Ante comentarios de burlas, que tampoco faltaron, una usuaria respondió: "Tú burlándote y ella ganando", palabras que también se ganaron cientos de Me Gusta. Cabe señalar que la marca de ropa Shein no cuenta con tiendas físicas, ya que su formato de venta es exclusivamente online; no obstante, muchas personas se dedican a vender prendas de esta empresa de origen chino con presencia en al menos 220 países.