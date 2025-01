"Tiene razón AMLO. Los balazos son peligrosos": El "Mayo" a Proceso

A seis meses de la "abducción", como dice María Scherer, de Ismael "El Mayo" Zambada, la periodista relató que días antes de aquel suceso, entrevistó al capo, estuvo en su rancho, conoció el espacio en el que su padre Julio Scherer se fotografió con él, y le preguntó su opinión sobre la estrategia de seguridad de "abrazos no balazos", del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De nueva cuenta Proceso dio la primicia sobre el encuentro, con uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia de México, y de quien casi no hay registros fotográficos.

María Scherer relató que se quedó helada al recibir, en diciembre del 2023, un ejemplar de "El Poder: historias de familia", uno de los libros de su padre, para que se lo dedicara Ismael. "El contacto del 'Mayo', que 15 años atrás había llevado a mi padre a la guarida del capo, estaba de vuelta", contó.

Esto, abrió la posibilidad de un encuentro, buscó las preguntas que Julio Scherer le habría hecho al narcotraficante, sin embargo, pasaron los meses y hubo silencio.

Explicó el proceso que ella vivió con Julio Scherer ante la posibilidad del encuentro, el miedo que atravesó la familia y el tiempo que le tomó a su padre escribir su crónica.

Para los primeros días de julio del 2024, el contacto de "El Mayo" regresó y María propuso una fecha y fue aceptada de inmediato. "Además de las preguntas de la entrevista, me hice otras tantas a mí misma: ¿Por qué querría verme Zambada? ¿Por qué había pospuesto meses el encuentro? ¿Qué quería de mí? ¿Qué quería yo de él?", escribió.

A diferencia de su padre, la periodista vio todo el trayecto, pero decidió no contar el tiempo ni reconocer el lugar donde estuvo, y aunque quería tomar notas, no le fue permitido tener nada en las manos durante el encuentro.

Lo primero que indagó fue sobre su salud. "¿Usted cómo me ve?", recibió de respuesta, y le mostró una cicatriz gruesa sobre su rodilla derecha porque se rompió el fémur dos veces y ha sido intervenido.

La llevó a recorrer su rancho, hasta que vio "sobre un caballete de madera clara, una pintura colorida de trazos gruesos representa a Zambada y a mi padre, la mano del primero sobre el hombro de él".

Con respuesta cortas, el capo esquivó las preguntas de María Scherer. "¿Qué piensa de la estrategia de 'abrazos no balazos' de López Obrador? ¿Es mejor estrategia que la de Calderón?", le cuestionó.

"Tiene razón el presidente. Los balazos son peligrosos", respondió Ismael "El Mayo" Zambada, quien aseguró que conoce a gente (del gobierno) metida en todos lados (con el narcotráfico).

Dos semanas después del encuentro, "El Mayo" fue trasladado al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, con engaños y detenido junto a uno de "Los Chapitos", Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".