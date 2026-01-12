¿TIENEN CONSCIENCIA LOS PÁJAROS?

¿Qué es la consciencia? Esa misteriosa experiencia íntima de ser uno mismo... un individuo. Tal interrogante ha ocupado a filósofos y pensadores desde la antigüedad, la mayoría de las religiones, en sus mitos fundacionales, afirmaban que los hombres fueron creados por poderosas divinidades, ya con razonamiento, voluntad e inteligencia; mientras que los defectos, errores y desgracias de los humanos se los achacaban a dioses rivales, demonios pues. (Como lo hacen los partidos políticos de hoy en día). Los animales eran considerados seres inferiores, sin merecimiento de respeto alguno, sin habla ni razonamiento, importantes solo como personajes de fabulas o por su utilidad al hombre.

Incluso hace poco, la misma ciencia afirmaba que para ser consciente de su realidad, se requería de un cerebro grande, inteligente, como en los humanos o en menor medida, como el de un chimpancé, gorila, ballena o delfín; cuya gruesa corteza cerebral se asociaba a la capacidad de pensar, analizando su medio ambiente. Animales como las aves, al no presentar grandes cerebros, no era plausible que tuvieran conciencia. Sin embargo, nunca se consideró la miniturización de las neuronas, donde aunque el cerebro fuese más pequeño, podría tener más neuronas para un rápido y eficiente procesamineto de información como la reducción del tamaño de los componentes de un procesador electrónico actual. Recientemente se descubrió que las aves tienen una densidad de neuronas de dos a cuatro veces mayor por centímetro cúbico, que nosotros los primates. Estudios recientes en neurofisiología, en clases diferentes de animales, demostraron que aun cerebros pequeños, con estructuras diferentes realizaban funciones similares. Un claro caso de convergencia evolutiva.

? En nosotros los primates la corteza frontal, procesa información e imagina acciones a ejecutarse, en las aves lo hace el Neopallium Caudolaterale, NCL, localizado en la parte posterior de su cerebro.

Ahora se considera que el cerebro de un animalito consciente debería:

a) Poder localizar sensaciones como dolor, hambre o estrés.

b) Tener complejidad suficiente y habilidad para estar alerta, percibir y procesar estímulos y retroalimentación de información de la memoria.

c) Poder distinguir estímulos externos en su ambiente(sentidos) y estados internos de su cerebro como sentimientos o ansiedades.

d) Poder dirigir atención directa a un objetivo.

e) Tener conciencia reflexiva, percepción interna de pensamientos propios o de otros, que le permitan predecir y planear el futuro inmediato ante una situación dada.

Estos descubrimientos y publicaciones científicas de avanzada, son tomadas con mucha seriedad en los países de primer mundo; en cambio, en sociedades sub desarrolladas pasan desapercibidas, son casi entretenimiento. Los investigadores y académicos en los centros de investigación y universidades locales, prefieren mantener un perfil bajo, no inmiscuirse, como si temieran que al anunciar este tipo de descubrimientos, contradijeran los discursos oficiales de instituciones o autoridades que las financian.

Observar y tratar de entender a las aves es una experiencia maravillosa donde uno se adentra en la belleza y complejidad de la naturaleza. En SLP tenemos la increíble fortuna que aves migratorias procedentes de Canadá y E.U. llegan cada otoño al Parque Tangamanga 1, a la última laguna disponible como refugio invernal.

? En nuestros cerebros de mamíferos, las emociones y sentimientos ocurren en el hipotálamo, debajo de la corteza cerebral dedicada a evaluarsituaciones y decidir acorde a experiencias pasadas.

Este es un evento reconocido internacionalmente, estudiado en el Bird Laboratory de la U. de Cornell de N.Y. Mientras localmente no se le da importancia, ni publicidad; cuando debería haber visitas guiadas por expertos y ornitólogos sobre tan importante fenómeno natural, así como letreros para proteger a las aves e imágenes de identificación de las especies y conductas para los estudiantes y niños de la ciudad.

Hace algunos años cientos de especies de aves acuáticas migratorias y residentes también llegaban a la Laguna Mayor, pero fueron retiradas para dar lugar a un evento deportivo. Para tal espectáculo, esta laguna se recubrió con planchas de cemento a un altísimo costo presupuestario, quedando inutilizada para albergar a las aves acuáticas silvestres.

Debemos cambiar el modo de considerar a las aves migratorias, un espectáculo natural impresionante si se entiende su significado, así como a las nuestras aves urbanas, que sobreviven encontrando comida entre el tráfico y el polvo de la calle, como las pequeñas conguitas, o las aliblancas grises, y los zanates negros, hasta las calumniadas palomas. Ninguna transmite enfermedades, no existe un solo caso comprobado, ni tampoco son plagas, como las calumnian algunas empresas de "control de plagas" para ejercer su negocio fraudulento. Afortunadamente numerosas buenas personas compadecidas alimentan a nuestras aves, aunque sea con pan o tortillas frías, en muy pequeños pedacitos o les ponen recipientes con agua. Nuestras autoridades deberían proteger a las aves como a las mascotas. Pero resorteras de todos los tamaños se venden libremente en mercados y tianguis, deberían estar prohibidas, así como los rifles de aire para evitar daños entre los niños. Pero autoridades brillan por su ausencia, a pesar de ser pagadas con nuestros impuestos para supuestamente proteger nuestro patrimonio faunístico y ecológico.

Las aves también sufren por la caza; una ridícula actividad abusiva y cruel, donde falsos "deportistas"; individuos obesos o ya ancianos, aun presumen su prepotencia contra la naturaleza, matando animales indefensos que no reconocen las armas para atinar a escapar. Los ciudadanos debemos oponernos y defender lo que queda de nuestra riqueza y patrimonio ecológico. Nuestros hijos y nietos, herederos de la naturaleza, se preguntarán por qué no hicimos nada para evitar tal despojo.

? Instituciones y autoridades deben actualizarse con los últimos descubrimientos científicos sobre las especies que deben saber proteger por ser patrimonio de todos los mexicanos.